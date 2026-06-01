Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un figlio: l'annuncio commovente

La coppia di Uomini e Donne ha annunciato ai follower di essere in attesa di un figlio con un video pubblicato sui social. Angela e Paolo, più innamorati che mai, avevano già espresso il desiderio di allargare la famiglia in una recente intervista.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un figlio. La coppia, nata nello studio del dating show Uomini e Donne, ha annunciato ai follower di essere in attesa di un figlio con un commovente video, pubblicato sui social.

Il filmato mostra ogni passaggio della gravidanza, dal test fino alla prima ecografia, compreso l'annuncio a parenti e amici. Angela e Paolo, più innamorati che mai, avevano già espresso il desiderio di allargare la famiglia in una recente intervista a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo.

'Vogliamo un figlio - aveva spiegato Crivellin -. Desidero che accada in modo spontaneo, senza troppi programmi'. Anche Caloisi si era definita matura per diventare mamma. A pochi mesi di distanza dall'intervista, i due hanno coronato il loro sogno, mostrando ai fan il pancino che cresce giorno dopo giorno.

'Non voglio dire niente perché mi viene da piangere', dice con un filo di voce l'influencer nel commovente video. Nelle immagini che scorrono veloci il test di gravidanza, le prime ecografie, i baci alla pancia e l'annuncio, tra le lacrime, ad amici e parenti. Angela e Paolo si sono conosciuti a Uomini e Donne, durante la stagione 2017/2018, quando Crivellin era sul trono e Caloisi seduta tra le corteggiatrici.

I due si innamorarono, dando vita a una lunga storia d'amore che è culminata in una favola il 31 luglio 2025 nella cornice di Villa Corsini a Mezzomonte, sulle colline di Firenze. Ora la coppia è pronta ad affrontare l'avventura più importante





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