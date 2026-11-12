Angela Melillo difende Diaco: Rai apre inchiesta interna su BellaMa'

Angela Melillo sostiene Pierluigi Diaco nelle accuse. La Rai ha avviato un'indagine interna per verificare le testimonianze di ex membri del cast del programma di Rai 2.

Angela Melillo ha interrotto il silenzio per sostenere Pierluigi Diaco nel mezzo di una tempesta mediatica che ha investito il conduttore di BellaMa' su Rai 2. L'ex ballerina del gruppo comico Bagaglino ha pubblicato un video su Instagram per difendere la professionalità del giornalista, rompendo un clima generale di critiche che si è abbattuto su di lui. La sua dichiarazione si inserisce in un momento delicato, definito dalle accuse di comportamenti inappropriati emerse nell'ultima settimana. La Melillo ha voluto sottolineare come la stima per chi lavora con serietà non debba essere messa in discussione, indipendentemente dalle polemiche in corso.

Difesa di Pierluigi Diaco

Angela Melillo ha espresso la sua più convinta stima per l'alta professionalità, l'acume intellettuale e la profondità di pensiero di Pierluigi Diaco. Ha ricordato come lui abbia sempre dimostrato una grande sensibilità nella sua vita, sia come giornalista sia negli ultimi anni come conduttore di programmi di intrattenimento. La Melillo ha definito ignobili e furiosi gli attacchi contro persone capaci, attribuendoli a invidiosi, accidiosi e stupidi. Ha intuito l'autentico dolore che Pierluigi proverà per le accuse menzognere e indecenti, definendole una sconfitta per la Rai e per tutto il servizio pubblico se la precisione fosse un demerito.

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Reazione di Selvaggia Lucarelli

Le parole della ballerina sono state riprese tra le storie Instagram di Selvaggia Lucarelli, autrice dell'inchiesta con le testimonianze degli ex membri del cast. Lucarelli ha commentato il video scrivendo "Ma vergognati" e ha fatto notare che Melillo ha poi cancellato i commenti negativi ricevuti. Inoltre, ha tolto la possibilità di commentare il suo video su Diaco, limitando il dibattito pubblico sulla sua difesa. La giornalista ha condiviso anche le note ufficiali dei componenti PD e del M5S della commissione di vigilanza sulla Rai. Questi partiti avevano chiesto la verifica e la sospensione del programma e di Diaco stesso dopo l'inchiesta sulle accuse mosse.

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Azione formale della Rai

La Rai ha comunicato di aver deciso di avviare un'indagine interna in relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore. L'obiettivo è verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi nel clima vissuto all'interno del programma BellaMa'. L'azienda ha spiegato che l'iniziativa è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza. La direzione vuole tutelare la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del Servizio Pubblico.

Impatto sul programma televisivo

La situazione ha portato a una richiesta ufficiale di sospensione da parte delle forze politiche presenti nella commissione di vigilanza. I componenti di PD e M5S hanno evidenziato la necessità di un controllo rigoroso sulle pratiche di lavoro all'interno della trasmissione. La difesa di Angela Melillo, pur isolata nel panorama delle reazioni, ha cercato di riabilitare la figura di Pierluigi Diaco. Tuttavia, le azioni formali della Rai indicano una valutazione seria delle accuse, indipendentemente dalle posizioni personali di singoli artisti o giornalisti.