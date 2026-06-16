Angela Rovera, italiana bloccata in Arabia con la figlia Sara: 'Contenzioso col marito'

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha inviato una lettera al suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, per chiedere aiuto per una donna italiana bloccata in Arabia Saudita con la sua figlia minore.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha inviato una lettera al suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, per chiedere aiuto per una donna italiana bloccata in Arabia Saudita con la sua figlia minore .

La donna, Angela Rovera, è stata bloccata a Taif in Arabia Saudita a causa di un contenzioso con il marito saudita. Il consolato e l'ambasciata italiana hanno iniziato a far pressioni sulle autorità saudite per chiedere che si occupino del caso. La donna e la figlia minore sono state bloccate in Arabia Saudita dopo che la donna è stata invitata dal marito a Taif per discutere della loro separazione.

La donna ha dichiarato di non aver mai voluto andare in Arabia Saudita e di essere stata costretta a farlo dal marito. Il ministro Tajani ha scritto alla sua controparte saudita per chiedere aiuto per la donna e la sua figlia minore. Ha anche chiesto che le autorità saudite si occupino del caso e che la donna e la figlia minore siano trattate con dignità.

La situazione è stata descritta come 'grave' e il ministro Tajani ha chiesto che le autorità saudite prendano urgentemente misure per risolvere il caso. La donna e la figlia minore sono state bloccate in Arabia Saudita da circa una settimana e la situazione è stata descritta come 'tensionale'. Il ministro Tajani ha chiesto che le autorità saudite si occupino del caso e che la donna e la figlia minore siano trattate con dignità.

Ha anche chiesto che le autorità saudite prendano urgentemente misure per risolvere il caso





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