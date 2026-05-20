Angelica regala emozioni in un concerto di due ore a Milano

Angelica, una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, ha dato il tutto per tutto in un concerto di due ore a Milano. Il suo set ha lasciato senza fiato il pubblico, che ha potuto apprezzare la sua scrittura netta e sincera, la voce potente e l'energia scenica totalizzante.

Angelica , una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, ha dato il tutto per tutto in un concerto di due ore a Milano . Il suo set ha lasciato senza fiato il pubblico, che ha potuto apprezzare la sua scrittura netta e sincera, la voce potente e l'energia scenica totalizzante.

Durante il concerto, Angelica ha eseguito imbracciando una chitarra acustica, accompagnata da un potente giro di basso, mentre prendeva vita l'anima più scura del brano, con un ritornello che partiva dalla premessa: 'Forse un giorno mi perdonerai'. La sola presenza di Angelica, con la sua arte, valeva come un'intera orchestra. Il pubblico, composto da adulti e giovani, si è lasciato assorbire del tutto, mentre Angelica ha eseguito canzoni come 'Dell’Amore Il Fallimento', 'Capitale' e 'Follemente'.

Durante il concerto, Angelica ha anche eseguito canzoni come 'Abbi cura' e 'Dall'alba al tramonto', omaggiando il pubblico con le sue canzoni più politiche e coinvolgenti. Il concerto ha lasciato senza fiato il pubblico, che ha potuto apprezzare la tipicità umana e la speranza per un futuro migliore





Cosmopolitan_IT / 🏆 21. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Angelica Concerto Milano Musica Voce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Borsa: l'Europa migliora, occhi sul Medio Oriente, Milano -1,3%Migliorano le principali borse europee sulla scia della nuova proposta Usa in 14 punti che, secondo i media iraniani, 'si concentra sulla fine della guerra'. (ANSA)

Read more »

Borsa: l'Europa migliora, occhi sul Medio Oriente, Milano -1,3% con le cedoleMigliorano le principali borse europee sulla scia della nuova proposta Usa in 14 punti che, secondo i media iraniani, 'si concentra sulla fine della guerra'. (ANSA)

Read more »

Milano-Tel Aviv, il Pd dimentica il voto sul gemellaggioIl Pd milanese cambia rotta sul gemellaggio con Tel Aviv. I Verdi però non mollano: 'Andremo avanti in Aula'.

Read more »

Milano, la professoressa Zuccarello lascia tutto alla StataleLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, la professoressa Zuccarello lascia tutto in eredità all'università Statale

Read more »