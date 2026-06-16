Angelina Mango cambia look: nuovo taglio di capelli e stile più dark tra i fan

La cantante Angelina Mango si dedica a un periodo di riflessione personale, cambiando look con un nuovo taglio di capelli e sfumature di colore più scure. Dopo una pausa, torna sui social mostrando diversi stili e riceve l'affetto dei follower.

Angelina Mango , la cantante italiana figlia d'arte, sta vivendo un periodo di profonda introspezione personale che si sta traducendo in un cambiamento anche nel suo aspetto fisico.

Dopo una pausa dalle scene e dagli impegni lavorativi, ha scelto di concentrarsi su se stessa, riscoprendo il valore delle piccole cose. Tra le sue attività recenti figurano la ripresa degli studi universitari, momenti che aveva momentaneamente accantonato dopo la sua partecipazione ad Amici, e piccoli concerti riservati a una cerchia ristretta di amici intimi. La musica rimane comunque il fulcro della sua vita.

Per quanto riguarda il look, Angelina ha optato per un taglio di capelli medio con frangia e ha scurito il suo caratteristico biondo cenere in un castano chiaro. Tornata attiva sui social, in particolare su TikTok, ha condiviso un video in cui mostra diverse "personalità" stilistiche, da quella classica a quella sportiva, fino allo stile boho chic che predilige. Con il nuovo taglio i fan hanno inizialmente faticato a riconoscerla, ma non appena ha iniziato a cantare l'hanno subito identificata.

I suoi follower, in attesa del suo ritorno ufficiale sul palco, le hanno invaso di complimenti e messaggi d'affetto





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