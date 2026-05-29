Angelina Mango cambia look: un nuovo stile per la cantautrice

La cantautrice Angelina Mango cambia look e diventa virale sui social media. La sua trasformazione radicale nel modo di vestire e di acconciarsi ha scatenato un vivace dibattito tra i suoi fan.

Angelina Mango cambia look, capelli rosso scuro, frangetta e abiti oversize: â è davvero lei? Il video diventa virale e riacceso i riflettori sul suo profilo TikTok, lasciando a bocca aperta i tantissimi follower che aspettavano con ansia sue notizie.

Dopo un periodo di parziale assenza dalle scene per staccare la spina e ricaricare le batterie, la talentuosa cantautrice classe 2001 - figlia d'arte dell'indimenticabile Pino Mango e di Laura Valente - si mostra ai fan in una veste completamente inedita, scatenando un vero e proprio boom di click. A colpire i fan che la seguono sui suoi profili social è stata la trasformazione radicale nel modo di vestire e di acconciarsi.

Nel videoclip diventato virale, la popstar si mostra con un look decisamente lontano da quello degli esordi sul piccolo schermo: indossa una camicia a maniche lunghe a quadretti bianchi e verdi sopra un abito lungo della stessa tonalità. Ma la vera rivoluzione è in testa, dove sfoggia una chioma rosso scuro tagliata poco sopra le spalle e una frangia netta che le copre la fronte.

Angelina si muove con grande ironia sulle note del celebre brano Che te ne fotte di Pino Daniele, scherzando nella didascalia sul dramma quotidiano che vive nella propria testa ogni volta che deve scegliere l'abbigliamento perfetto. Il restyling ha scatenato un vivace dibattito nell'area commenti, divisa tra applausi a scena aperta e un pizzico di smarrimento.

Moltissimi sostenitori hanno approvato la ritrovata spensieratezza dell'artista, sommergendola di complimenti del calibro di â è Stai benissimo, ti fa benissimo questa vita e â è Sei TOP. Altri fan hanno colto l'occasione per chiederle a gran voce il prossimo tormentone estivo, sottolineando quanto la sua musica manchi dalle radio. Non è mancato, infine, chi è rimasto spiazzato di fronte al cambiamento estetico, ammettendo con stupore: Non ti avevo riconosciuto o domandandosi incredulo Ma è lei?

Dubbi subito fugati: è proprio lei, apparsa più serena, libera e in pace con se stessa che mai. Guerre, crisi, carestie: gli italiani sensibili, ma sempre più stanchi. L'appello di Francesco Pannofino per Unhcr: Torniamo a sentire Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste Ostiamare è in Serie C, il capitano: Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi.

Le lacrime del presidente Daniele De Rossi hanno un valore straordinario Roma, il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni? La tradizione popolare che prevede il meteo da incubo Internazionali di Roma sospesi a causa del fumo all'Olimpico: come i festeggiamenti della coppa Italia hanno fermato il torneo Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026: numeri vincenti e quote.

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