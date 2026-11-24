Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra propone il 50% di donne nei capolista e nel premio di maggioranza per contrastare le nuove regole elettorali.

Angelo Bonelli, coleader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha assunto una posizione ferma riguardo alle nuove normative elettorali vigenti, definendole un passo indietro per la rappresentanza politica femminile. L'artista e politico ha dichiarato esplicitamente che la coalizione deve accettare di dividere equamente il premio di maggioranza tra donne e uomini nelle prossime consultazioni. Questa proposta nasce dalla preoccupazione che l'attuale sistema, denominato Melonellum, possa ridurre significativamente la presenza femminile a Palazzo Chigi e in Senato.

Impatto Costituzionale e Critiche al Sistema

Avs ha espresso un giudizio nettamente critico nei confronti del nuovo sistema di voto, ritenendo che vi siano profili di illegittimità costituzionale da sottoporre al vaglio della Corte. Bonelli ha dichiarato di avere grande rispetto per la Corte costituzionale e non intende anticiparne il giudizio, anche se precisa che il governo ha previsto un premio su base nazionale anche per il Senato. Tale previsione contrasta con la Costituzione, la quale prevede espressamente l'elezione dei senatori su base regionale, un dettaglio tecnico che potrebbe invalidare parti della legge. Bonelli afferma di aver lavorato in Parlamento contro una legge che continua a ritenere profondamente sbagliata sotto il profilo della parità di genere e della raccolta delle firme.

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Obiettivi di Parità per Alleanza Verdi e Sinistra

Oggi le donne in Parlamento rappresentano circa il 33 per cento degli eletti, una cifra che Alleanza Verdi e Sinistra intende superare per le prossime elezioni. Attualmente, Avs conta 3 donne su 13 parlamentari, corrispondente al 23 per cento, una quota che è destinata ad aumentare grazie a un impegno preciso dell'organizzazione. Per Europa Verde, la parità di genere è già un obbligo statutario, e Bonelli conferma che il partito lavorerà attivamente per raggiungere la parità nelle liste. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire una presenza femminile significativa, contrastando l'abolizione delle quote di genere obbligatorie per i capilista introdotte dal Rosatellum, che erano state soppresse dalla nuova legislazione.

Proposta Strategica per il Listino della Coalizione

Per ovviare al rischio di una minore partecipazione femminile, Bonelli propone che i partiti candidino in posizione di capolista almeno il 50 per cento di donne. Questa proposta, già avanzata in Parlamento con un emendamento respinto dalla maggioranza, viene ora estesa alla coalizione. Il problema riguarda infatti il listino per il premio di maggioranza di 105 parlamentari, che è deciso dalla coalizione nel suo complesso e non dalle singole liste. Alleanza Verdi e Sinistra si batterà affinché il campo largo assuma questo impegno, proponendo che la metà delle candidature nel listino del premio di maggioranza sia riservata alle donne, per compensare le lacune legislative dello Stato.

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Contesto Politico e Reazioni sul Campo

La posizione di Bonelli si inserisce in un dibattito più ampio riguardante la figura di Giorgia Meloni, che rivendica di essere la prima donna a guidare il governo italiano. Tuttavia, la proposta di Avs suggerisce che la legge vigente abbia cancellato una garanzia fondamentale per la rappresentanza femminile, creando un paradosso tra la leadership al vertice e la composizione dei parlamenti. Mentre il governo punta su questo nuovo assetto, le opposizioni e i partiti verdi considerano necessario un intervento volontario delle coalizioni per preservare i diritti di rappresentanza. Questa tensione evidenzia come la questione della parità di genere rimanga uno dei temi più controversi e vitali della campagna elettorale attuale.

Conclusioni e Prospettive Future

La sfida per Alleanza Verdi e Sinistra e per la coalizione sarà quella di convincere gli altri attori politici a aderire a questa proposta di equità. Sebbene Meloni si definisca pioniere femminile nella politica italiana, la legge elettorale attuale crea ostacoli strutturali che richiedono una correzione politica immediata. L'impegno di Bonelli è chiaro: lavorare senza sosta per garantire che almeno metà dei capolista e del premio di maggioranza siano occupati da candidate donne. Questo approccio mira non solo a rispettare principi di giustizia sociale, ma anche a rafforzare la democraticità dell'istituzione politica italiana in un momento di transizione normativa critica.