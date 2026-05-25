Angelo Ogbonna: recordman di rigori parati e futuro del Bayern Monaco?

Angelo Ogbonna, portiere della Juventus, ha perso la finale di Europa League con il Friburgo e ha battuto il record di rigori consecutivi parati in Bundesliga. Tuttavia, non è stato convocato per il Mondiale e potrebbe essere sostituito da Baumann e Nobel. La sua carriera potrebbe portare a diventare uno degli elementi fondamentali della Mannschaft.

Ha perso la finale di Europa League - anche se gli ultimi atti vengono persi solamente da chi li gioca - con il Friburgo , nello 0-3 subito dall'Aston Villa.

È stato comunque il coronamento di una stagione straordinaria che lo ha visto battere il record di rigori consecutivi parati (cinque) in Bundesliga, staccando Thoamas Zander, Frank Rost, Bernd Leno e Hans Jorg-Butt tutti rimasti a quattro. L'anno precedente non era rimasto a mani vuote, poiché ha scritto un nuovo record nel club, senza prendere gol per ben 609 minuti.

In più non è stato convocato per il Mondiale, visto che il tecnico Julian Nagelsmann gli ha preferito Baumann e Nobel. Ci sarà il tempo, però, per diventare uno degli elementi fondamentali della Mannschaft. Negli ultimi mesi era stato accostato anche alla porta più blasonata di Germania, senza fare i conti con l'oste.

"Se sogno di essere il prossimo Neuer del Bayern Monaco? Penso che il suo ruolo sia incredibilmente difficile da ricoprire, il che la dice lunga sulla sua carriera.

Tuttavia, continuo a seguire la mia strada e finora sto cercando di migliorare e il mio percorso di crescita è tutt'altro che finito". Soprattutto perché Manuel Neuer sarà il portiere titolare della Germania al Mondiale e, almeno per un altro anno, dei bavaresi. Juventus, proposto Atubolu del Friburgo. È il recordman di Bundesliga per rigori parati.

Dal "tradimento" di Torino al trionfo inglese, la storia di Angelo Ogbonna. Enzo Barrenechea, pedina di scambio per la Juventus. Solo per le plusvalenze. Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, ora cacciate tutti.

Allegri, è il suo fallimento. Senza Champions ciao Modric. Un nuovo progetto con Italiano e D’Amico. Juve: Spalletti-Chiellini al comando.

Ildiz resta? Comolli addio. Sarri, derby Napoli-Atalanta. Suggestione Xavi.

Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C. Spalletti, D'Aversa, gli scontri e perché il risultato del derby è l'ultima cosa che conta. Conte, è addio al Napoli: "Qui troppi veleni. Nazionale? Se ci sono i soldi per Guardiola...

". Allegri, Modric e gli altri (Furlani? ): Milan, senza Champions sarà rivoluzione. Così cambierà la difesa dell'Inter in estate.

Rivoluzione e due colpi in arrivo. In Italia dirigenti e allenatori, all'estero mercato dei calciatori: il pensiero di Gianluca Di Marzio. Catanzaro-Monza 0-2, le pagelle: Hernani da urlo, Caso cecchino. Iemmello delude Brescia, Corini: "Non è ancora finita, ma che bella prestazione stasera".

Juventus Women, Braghin: "Non è stata una scelta facile, ma qui ho dato tutto". Coppa Italia Femminile, ennesima sfida tra Juventus e Roma: e formazioni ufficiali del match. Ascolta il podcaste di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Angelo Ogbonna Bayern Monaco Europa League Friburgo Rigori Parati Mondiale Juventus Manuel Neuer Porto Più Blasonata Di Germania Recordman Di Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dal 'tradimento' di Torino al trionfo inglese, la storia di Angelo OgbonnaAngelo Ogbonna è stato per anni uno dei pilastri più solidi e sottovalutati della difesa italiana all'estero.

Read more »

Bayern Monaco vince la DFB Pokal e il Triplete tedescoBayern Monaco conquista la DFB Pokal dopo il trionfo in Bundesliga e la vittoria della Supercoppa di Germania, completando il Triplete tedesco.

Read more »

Kane abbatte lo Stoccarda: dopo la Bundesliga, il Bayern Monaco trionfa anche in CoppaIl Bayern Monaco completa la doppietta domestica e, dopo la conquista della Bundesliga, alza anche la DFB-Pokal.

Read more »

Anche il Bayern Monaco centra il double: campionato e Coppa di GermaniaIndovinate chi ha segnato i tre gol in finale contro lo Stoccarda

Read more »