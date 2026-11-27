Duo canadese di rock strumentale, gli Angine de Poitrine confermano la fama con concerti sold out a Glastonbury, Primavera Sound e in Italia. Analisi del successo e del futuro tour.

Il duo canadese di rock strumentale Angine de Poitrine sta trasformando la sua improvvisa notorietà globale in una solida carriera internazionale, confermando che la sua popolarità non è affatto un fenomeno passeggero. Dopo la viralità esplosa a febbraio, la band ha strutturato un calendario di tournée estremamente fitto che li porterà attraverso numerosi festival europei di primo piano nell'estate del 2027.

Calendario tour europeo e data italiana

Le Angine de Poitrine hanno confermato la loro presenza nei cartelloni dei principali eventi musicali europei, tra cui il Primavera Sound di Barcellona, il Glastonbury in Inghilterra, il We Love Green di Parigi, il NorthSide di Aarhus e il Best Kept Secret nei Paesi Bassi. La tournée include anche le tappe tedesche al Southside e all'Hurricane, seguite dal ritorno in Francia con i Nuits de Fourvière a Lione e il Beauregard Festival di Hérouville-Saint-Clair.

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Un punto fondamentale del loro itinerario prevede due date consecutive in Italia, specificamente il 14 e il 15 giugno al Circolo Magnolia di Segrate, vicino a Milano. A completare il ciclo europeo, ad agosto la band si sposterà nei paesi scandinavi per esibirsi all'Øya Festival in Norvegia e al Way Out West in Svezia. Questa agenda densissima riflette la domanda quasi insoddisfatta del pubblico, con le Angine de Poitrine che hanno tenuto 76 concerti da aprile, di cui 37 in Europa, registrando quasi sempre il tutto esaurito.

Evoluzione da duo locale a successo globale

Prima della viralità su YouTube, gestire gli impegni delle Angine de Poitrine era relativamente semplice poiché il gruppo era un duo sconosciuto al di fuori della provincia canadese del Québec. La situazione è cambiata radicalmente a febbraio, quando una loro esibizione è diventata un fenomeno globale. Da quel momento, il membro Collin ha ricevuto centinaia di telefonate da promoter, locali e festival. La necessità di soddisfare questa enorme domanda ha costretto la band ad aggiungere date al tour, inizialmente pensato per Québec e Stati Uniti.

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Sebbene si parli di loro come di una novità recente, le Angine de Poitrine esistono dal 2019. Il duo è composto dal chitarrista e batterista Khn e Klek, che indossano costumi a pois bianchi e neri e maschere con nasi lunghi e inquietanti, presentandosi come esseri alieni. La loro musica, vicina al math rock degli anni Novanta ma resa accessibile e microtonale, utilizza una chitarra speciale con più tasti per il basso e la chitarra standard.

L'impatto della viralità e l'adattamento dell'etichetta

L'esibizione che ha lanciato le Angine de Poitrine al successo è stata organizzata dalla radio statunitense KEXP, famosa per scoprire nuovi talenti, ed è stata registrata a febbraio negli studi di una scuola di animazione di Rennes durante il festival Rencontres Trans Musicales. Il video ha totalizzato oltre 21 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è stato ripubblicato innumerevoli volte sui social network. A differenza di molti artisti che ottengono un picco di popolarità temporaneo dalle apparizioni KEXP, l'attenzione per le Angine de Poitrine è aumentata costantemente.

Per far fronte a questa espansione, Spectacles Bonzaï, l'etichetta discografica che pubblica i loro dischi, ha dovuto riorganizzarsi completamente, passando da tre dipendenti a 25 in poche settimane. La band ha anche ricevuto attestati di stima da musicisti di lunga carriera, inclusi Lars Ulrich dei Metallica che ha assistito a un concerto ad Amiens in Francia a maggio, e Jack White che li ha ascoltati a Londra e li ha invitati nel suo studio.

Futuro della band e ascolti digitali

Oltre alle performance dal vivo, le Angine de Poitrine sono state ospiti di alcune delle trasmissioni televisive più seguite di Gran Bretagna e Stati Uniti, tra cui il noto programma musicale della BBC. Questo supporto mediatico ha esteso la loro fama anche a un pubblico più maturo e meno avvezzo ai social network. Attualmente, la band è ascoltata mensilmente da quasi un milione di persone su Spotify, un risultato notevole considerando che la loro musica è quasi interamente strumentale.

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Il successo delle Angine de Poitrine dimostra la capacità di un suono complesso e visivamente distintivo di conquistare un pubblico globale. Con un calendario di concerti sold out e la conferma per i principali festival estivi del 2027, il duo sta consolidando la sua posizione come uno dei fenomeni musicali più significativi dell'anno, unendo la tradizione del rock indipendente alla viralità dell'era digitale.