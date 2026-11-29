Zambo Anguissa resta a Napoli per la sfida con il Sassuolo. Il centrocampista è fondamentale per l'equilibrio tattico di Allegri e per contrastare la crisi difensiva dei neroverdi.

La conferma di Zambo Anguissa al Napoli rappresenta una delle novità tattiche più rilevanti nella costruzione del progetto sportivo della squadra azzurra. Il centrocampista camerunese non è intenzionato a lasciare il club in occasione della finestra di mercato di gennaio, resistendo a qualsiasi proposta esterna che non sia di natura economica straordinaria. La sua permanenza è considerata una necessità assoluta per l'identità e la solidità del gruppo sotto la guida di Maurizio Allegri.

Anguissa Indispensabile Nel Centrocampo Azzurro

Il ruolo di Anguissa si conferma centrale nel meccanismo di gioco del Napoli, soprattutto in considerazione della scadenza contrattuale fissata per giugno 2027. Non si tratta di una scelta automatizzata, ma di una decisione dettata dalla concreta esigenza tecnica di questo specifico gruppo di lavoro. Inutile sperare di poter guadagnare ancora dalla cessione di un talento di questo calibro come Frank Anguissa, il cui valore è indiscusso sia in difesa che in fase di costruzione.

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Al contrario, le previsioni del mercato indicano come molto più probabile immaginare di lasciar andare diversi calciatori i cui ritmi sono ormai rallentati, da realizzarsi esclusivamente durante la finestra estiva. Questa dinamica ricorda quanto accaduto nel 2022, quando il club operò scelte diverse. Per il momento, Anguissa resta un pilastro fondamentale: se sta bene fisicamente, non si può fare a meno della sua copertura e del suo controllo in mediana.

Napoli Dopo Manchester e il Successo Sul Torino

È stata una vigilia diversa dalle ultime per il Napoli di Maurizio Allegri, caratterizzata da una diminuzione della nevrosi esterna e da una minore tensione nell'aria. La causa di questo cambio di atmosfera risiede nel pareggio ottenuto a Manchester, un risultato che, pur portando in dote un solo punto, ha restituito alla squadra tanta fiducia e serenità psicologica. Il percorso verso il mare si presenta ora come l'ultimo scoglio prima di ritrovare acque più calme, oltre il pericolo immediato della retrocessione.

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La settimana di preparazione si configura come un periodo sereno, privo di altri impegni immediati o sforzi supplementari. Ottenere un risultato positivo a Reggio Emilia significherebbe regalarsi sette giorni, o un periodo leggermente inferiore, di fiducia assoluta, di speranze concrete e sorrisi. Si tratterebbe di una scalata in classifica da non dover rifare, ma di accumulo di punti pesanti per la permanenza in vetta. Ovviamente fare punti fa rima con vittoria: un punto sarebbe una delusione, mentre vincere significherebbe mettere un mattoncino di continuità alla squadra.

Crisi Difensiva Del Sassuolo E Probabili Allineamenti

Il Sassuolo, attualmente impegnato in una serie negativa di sei sconfitte consecutive, ospita il Napoli in una situazione di profonda crisi difensiva. Dopo una buona partenza fino alla sesta giornata, che aveva registrato due vittorie, due pareggi e due sconfitte, i neroverdi sono incappati in un calo progressivo delle prestazioni. Gli azzurri, che occupano l'ottava piazza a pari punti con il Bologna e a due lunghezze dal Frosinone, arrivano da tre risultati utili consecutivi, inclusa la trasferta di Manchester.

L'ultimo turno di campionato ha visto la squadra azzurra ritrovare il successo imponendosi per 1-0 sul Torino, grazie alla rete decisiva di Scott McTominay al 73'. Questo risultato ha permesso al Napoli di riscattare la sconfitta precedente con la Juventus e il pareggio interno contro la Lazio. La vittoria di sabato scorso ha confermato che il Napoli c'è, nonostante le difficoltà e le assenze soprattutto difensive che hanno caratterizzato le ultime settimane di campionato.

Obiettivo Vittoria E Prossimi Passi In Campionato

La sfida contro il Sassuolo rappresenta un momento cruciale per la definizione degli obiettivi della prima parte di stagione. Allegri ha sottolineato l'importanza di trasformare la fiducia acquisita in Manchester in continuità di risultati. La squadra cerca di consolidare la posizione in classifica, puntando a mantenere un distacco sicuro dalle zone di pericolo retrocessione.

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Le probabilità di successo sembrano inclinare a favore degli ospiti, dato lo stato di forma contrastante tra le due compagini. Il Napoli, che ha dimostrato coraggio e qualità a Etihad, deve ora confermare questa crescita in campionato. La vittoria sarebbe il segnale forte di una ripresa di forma fisica e mentale, essenziale per affrontare la seconda parte della stagione con le migliori armi a disposizione.