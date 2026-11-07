ANIA e Liverani: nuova tassazione assicurazioni 1,4 miliardi cause e impatto

Giovanni Liverani, presidente Ania, condanna la nuova tassa da 1,4 miliardi sul settore assicurativo. L'associazione chiede un confronto con il governo per tutelare azionisti e consumatori.

Giovanni Liverani, presidente dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, ha espresso una forte reazione contro l'introduzione di una nuova tassazione pari a quasi 1,4 miliardi di euro. Questo onere finanziario, previsto per il prossimo triennio, si aggiunge ai 2,5 miliardi già stabiliti dall'accordo triennale raggiunto con la manovra dello scorso anno. La decisione del Consiglio dei Ministri è stata definita profondamente errata sia nella forma che nel merito dal vertice del settore.

La posizione ufficiale del presidente Ania

Liverani dichiara che l'ANI non ha ancora ricevuto alcun incontro ufficiale dai rappresentanti del governo per discutere questa misura. L'associazione sta valutando seriamente di avviare una vertenza legale per farsi ascoltare e bloccare provvedimenti ritenuti ingiusti. Secondo il presidente, tali interventi vengono decisi senza consultare gli operatori del mercato, ignorando il ruolo fondamentale che le compagnie ricoprono nell'economia nazionale.

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Il settore assicurativo detiene attualmente oltre il 10% del debito pubblico italiano. Inoltre, le compagnie gestiscono riserve per oltre 1.000 miliardi di euro, fondi che potrebbero essere investiti strategicamente. Questi capitali supporterebbero iniziative cruciali per la transizione digitale e energetica del Paese. Un investimento che favorirebbe anche l'ammodernamento delle infrastrutture sanitarie nazionali.

Impatto sugli azionisti e sulle imprese

Se l'iter parlamentare non modificherà questi provvedimenti, il peso economico ricadrà direttamente sugli azionisti delle compagnie. Anche gli assicurati, intesi come risparmiatori e imprese italiane, subirebbero le conseguenze negative. Liverani smentisce l'esistenza di extraprofitti nel settore, sottolineando come l'aumento dei tassi d'interesse stia generando minusvalenze implicite sugli investimenti.

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La situazione è aggravata dagli eventi atmosferici estremi, che pesano sempre di più sui conti economici delle assicurazioni. L'introduzione di nuove tassazioni impreviste crea incertezza nel mercato e scoraggia gli investitori. Questa dinamica danneggia non solo i clienti, ma l'intero sistema economico italiano, riducendo la fiducia negli strumenti finanziari a lungo termine.

Proposte alternative e ruolo del Consap

Il presidente Liverani propone un confronto leale con il Governo per trovare soluzioni alternative. Queste dovrebbero essere più certe di quelle previste nel testo approvato e avere un minore impatto negativo. Nel 2025, il settore ha già pagato oltre 14 miliardi di imposte, una cifra che supera il doppio di quanto previsto dal principio della proporzionalità contributiva.

Per quanto riguarda l'incrocio delle banche dati per la responsabilità civile auto, previsto dalla Manovra, Liverani vede un vantaggio significativo. Il beneficio andrebbe in primo luogo agli assicurati onesti. Attualmente, il 2,5% del premio RC auto viene versato al fondo vittime della strada, gestito dal Consap, per risarcire i danni causati da veicoli senza assicurazione obbligatoria.

Se l'incrocio dei dati riuscirà a far emergere le irregolarità, questa percentuale diventerebbe superflua. Si tratta di un passo avanti rivoluzionario, ma il rischio è di partire con il piede sbagliato. Per far funzionare il sistema non serve un monopolio, ma una concorrenza tra tutti gli operatori. Una competizione sana garantirebbe migliori costi e rendimenti per l'intera collettività.