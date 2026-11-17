Paolino denuncia la morte di Anna Boffa a Salerno: il farmaco per la gravidanza extrauterina non ha avvertito dei rischi. Esige scuse e chiarezza.

Paolino, marito di Anna Boffa, ha espresso la sua rabbia e il suo dolore dopo la morte della moglie, avvenuta il 13 novembre presso l'ospedale Ruggi di Salerno. L'insegnante di 36 anni era entrata in struttura in buone condizioni di salute il 6 novembre e vi era rimasta fino al decesso, dopo sette giorni di ricovero. Il marito ha intervistato l'emittente campana Canale 9 per ripercorrere le tragiche fasi successive alla diagnosi di gravidanza extrauterina.

Paolino ha raccontato che la scoperta della gravidanza aveva portato gioia alla coppia, che desiderava da tempo un figlio. Dopo i primi controlli, avvenuti il 26 ottobre, era emerso il sospetto di una gestazione extrauterina. La coppia si era recata all'ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, dove la donna era stata tenuta in osservazione e sottoposta a un trattamento farmacologico. I medici avevano assicurato che il medicinale avrebbe scongiurato emorragie o interventi chirurgici d'urgenza, senza però illustrare i possibili effetti collaterali.

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Reazioni avversie mancata informazione

Dopo la somministrazione del farmaco, Anna Boffa ha sviluppato uno sfogo cutaneo che si è esteso dal viso al collo e al cuoio capelluto. Al ritorno in ospedale, la reazione non è stata correttamente ricondotta al medicinale. Nei giorni successivi le sue condizioni sono peggiorate, manifestando difficoltà nell'alimentazione e nel linguaggio. Il medico curante, intervenuto a domicilio il 5 novembre, aveva ipotizzato una correlazione con il farmaco assunto, ma le cure non hanno fermato il declino.

Richiesta di scuse ai sanitari

Paolino ha dichiarato di voler capire se il protocollo sanitario applicato fosse corretto e rispettato. Ha affermato che sua moglie è entrata in ospedale sana ed è uscita dal mondo vivente dopo un'evoluzione clinica imprevedibile. Ha esposto che i medici hanno sbagliato e devono chiedere scusa, specialmente alla defunta. Ha invitato il personale sanitario a fare molta attenzione nella somministrazione dei farmaci e a informare adeguatamente le famiglie sulle conseguenze possibili.

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Impatto emotivo sulla famiglia

La vicenda ha lasciato un grande vuoto nella famiglia di Anna Boffa, che ha perso la compagna e la futura madre. Paolino ha sottolineato l'importanza della trasparenza medica nella gestione delle gravidanze a rischio. La richiesta di chiarezza non riguarda solo l'aspetto clinico, ma anche quello relazionale tra medici e pazienti. La tragedia di Salerno ha acceso un dibattito sulla necessità di una maggiore responsabilizzazione nel settore sanitario.

Prospettive future e inchiesta

Non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sull'avvio di eventuali procedure disciplinari contro il personale medico. Paolino continua a cercare risposte concrete sulle modalità di gestione del caso. La famiglia attende che la verità emenga attraverso un'analisi obiettiva degli eventi. La speranza è che questo caso possa portare a miglioramenti nei protocolli di informazione ai pazienti.