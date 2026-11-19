Alla vigilia della Cassazione, Anna Chiara Amato dichiara che il padre non ha ucciso nessuno, ma ha sbagliato nella relazione extraconiugale. La difesa contesta le prove sul duplice omicidio.

Anna Chiara Amato ha rilasciato dichiarazioni cruciale in vista dell'udienza fissata per il 19 novembre presso la Corte di Cassazione, momento decisivo per il caso del padre Giampaolo Amato. L'ex medico, attualmente condannato all'ergastolo per il duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Trappoloni, rimane un punto focale del dibattito giuridico e mediatico. La figlia, intervistata a Il Resto del Carlino dopo una visita in carcere, ha confermato la lucidità del padre, descrivendolo come aggrappato alla speranza di vedere riconosciuta la propria innocenza.

Amato non ha ucciso nessuno

La posizione di Anna Chiara Amato è netta e categorica: il padre non ha commesso alcun omicidio, nonostante abbia ammesso di aver causato sofferenza alla famiglia con la sua storia extraconiugale. Questa ammissione non cambia la linea difensiva sulla questione penale, poiché si distingue chiaramente tra la colpa morale legata alla crisi coniugale e l'assenza di responsabilità per le morti avvenute. La famiglia sostiene che la condanna definitiva poggia su costruzioni teoriche e suggestioni, prive di riscontri concreti e certo.

Also read Cassazione conferma 16 anni per Internò: Lucarelli parla di processo mediatico

Contesto e moventi non provati

La difesa contesta l'esistenza di moventi plausibili, evidenziando che Giampaolo Amato aveva già rinunciato all'eredità due settimane dopo i lutti e deteneva il novanta percento dello studio medico preesistente alla crisi. Inoltre, la relazione extraconiugale era già nota all'interno del nucleo familiare, e la separazione di fatto tra i coniugi era un fatto acquisito da tempo. Questi elementi servono a smontare la tesi del profitto economico o della gelosia come cause scatenanti del duplice delitto.

Dubbi sulle cause del decesso

Un punto cruciale sollevato dalla figlia riguarda la morte della nonna Giulia Trappoloni, la cui causa precisa non sarebbe mai stata identificata con certezza dai periti. Si ipotizza che le tracce di farmaci rinvenute nei resti potrebbero risalire a trattamenti medici precedenti e non all'avvelenamento. La difesa insiste sulla mancanza di prove dirette circa la somministrazione dei farmaci letali, sottolineando come la ricostruzione dei fatti si basi su elementi indiretti e interpretabili.

Advertisement

La figura di Isabella Linsalata

Riguardo alla morte della madre Isabella Linsalata, Anna Chiara racconta un periodo di forte sofferenza psicologica dovuto alla crisi matrimoniale. La figlia e il fratello Nicola ipotizzano un uso autonomo di tranquillanti e sedativi da parte della madre per combattere l'insonnia, una circostanza che potrebbe spiegare la presenza di farmaci nell'organismo. Questa teoria sostiene la richiesta di una nuova valutazione scientifica imparziale, diversa da quelle già effettuate.

Ricorso e mancanza di perizia imparziale

Il ricorso in Cassazione si concentra sulla mancata istituzione di una perizia medico-legale super partes, ritenuta essenziale per una valutazione oggettiva. La famiglia lamenta che una condanna all'ergastolo non possa reggere su consulenze di parte e valutazioni scientifiche controverse. L'udienza del 19 novembre rappresenta quindi l'occasione ultima per riesaminare la solidità probatoria su cui poggia l'intera accusa.