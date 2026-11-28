Anna Ferzetti parla del suo personaggio in Livia, del rapporto con Alessandro Gassmann e della madre Emma. Scopri le sue riflessioni su arte, maternità e crescita personale.

Anna Ferzetti affronta un percorso artistico complesso, bilanciando l'imminente tournée teatrale con la preparazione di un nuovo progetto cinematografico. La nota attrice italiana, attualmente in forma fisica e vocale per sostenere i lunghi impegni del tour previsti fino al 2027, dedica il suo tempo anche alla realizzazione della sua opera prima.

Il personaggio Livia e la dinamica con Gassmann

La pellicola, diretta da Alessandro Gassmann, esplora i confini tra finzione e realtà attraverso i personaggi di Emma e Livia, due figure femminili poste agli antipodi. Livia, interpretata con grande intensità, lascia il marito dopo venticinque anni di matrimonio per un atto di coraggio che mira a stimolare la crescita personale del coniuge.

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Il marito è descritto come un uomo immaturo ed egoista, abituato a dare per scontate le cose dopo una vita dedicata al lavoro. Nonostante entrambi siano professionisti, la coppia aveva smesso di comunicare effettivamente. Livia compie un atto d'amore decidendo di rimettersi in gioco per cambiare la dinamica della relazione, pur sapendo di rischiare la perdita della persona.

La relazione professionale con il partner Gassmann

Lavorare a stretto contatto con Alessandro Gassmann, suo partner da ventiquattro anni, offre a Anna Ferzetti un senso di protezione e libertà artistica. Il regista conosce profondamente la sua compagna, permettendole di lasciarsi andare e correre rischi maggiori sul set senza la paura del giudizio esterno.

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Questa sicurezza ha permesso all'attrice di affrontare una sfida tecnica notevole: restare in scena per due ore consecutive senza mai uscire. La fiducia reciproca è fondamentale in questo processo creativo, trasformando la vulnerabilità professionale in un punto di forza per entrambi gli artisti coinvolti nella produzione.

Riflessioni sulla maternità e sulla vita

Anna Ferzetti considera la maternità un dono fondamentale che le ha permesso di comprendere il vero senso della vita. Passare dal ruolo di figlia a quello di madre è stato un cambiamento significativo, visto come un atto d'amore verso qualcun altro. Non si sente confinata in un unico ruolo, ma abbraccia le varie identità di madre, figlia e professionista.

Credere in sé stesse è un consiglio che l'attrice rivolge alle proprie figlie, invitandole a agire per se stesse e non per gli altri. Questa filosofia di vita si intreccia con la sua capacità di trovare la forza di risorgere dentro di sé, pur riconoscendo l'importanza di condividere un progetto comune con una persona cara.

Dolore, crescita e futuro professionale

La perdita del padre, l'attore Gabriele Ferzetti, ha segnato una svolta decisiva nella sua vita personale e professionale. Il dolore le ha insegnato a voltare pagina e a trasformare le insicurezze della giovane carriera, come la paura di non essere all'altezza, in motivazione per lavorare sodo.

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Oggi interpreta il successo come il risultato di anni di studio e preparazione, non come semplice fortuna. Sta attualmente preparando il suo debutto alla regia con Vanessa Scalera e Barbara Ronchi, due sue amiche intim, confermando il suo continuo impegno nell'evoluzione del suo percorso artistico.