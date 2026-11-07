Anna Giostra e il Cantiere dei Sogni: il teatro supera la sordocecità

La storia di Anna Giostra, volontaria dal 2013 con il Cantiere dei Sogni di Roma. Come il teatro e i ragazzi sordociechi trasformano la disabilità in arte.

Anna Giostra ha trasformato la sua curiosità in un percorso di vita dedicato al teatro inclusivo, collaborando attivamente con il Cantiere dei Sogni . Questa compagnia romana mette in scena spettacoli interpretati da persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, creando uno spazio dove le barriere comunicative si annullano.

Il incontro del 1972 con la sordocecità

La prima esperienza di Anna Giostra con la sordocecità risale al 1972, quando aveva circa quattordici o quindici anni. La scuola organizzò una visita al centro della Lega del Filo d' Oro , un'istituzione che supporta le persone con disabilità sensoriali. In quella sede incontrò una coetanea sordocieca con disabilità plurime, un'esperienza che la colpì profondamente.

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Quel primo contatto fu definito uno shock emotivo per l'adolescente. La visione di quella condizione le appariva così distante dalla sua realtà da spingerla ad allontanarsi dall'argomento per un lungo periodo. Nei decenni successivi, Giostra costruì una famiglia e si dedicò ad altre forme di volontariato, inclusa l'attività con la Croce Rossa .

La scelta del 2013 di tornare al volontariato

Tuttavia, Anna Giostra sentiva che mancassemouna componente significativa alla sua attività di aiuto. Cercava un'esperienza in cui potesse donare tempo ed energie ricevendo in cambio un coinvolgimento emotivo più forte e profondo. Questa esigenza la portò, nel 2013, a iscriversi ai corsi per volontari organizzati dalla Lega del Filo d' Oro .

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A differenza dell'incontro adolescenziale, nel 2013 si presentò all'associazione con una prospettiva diversa, matura e consapevole. La sua domanda principale riguardava il meccanismo dell'espressione artistica: come potevano giovani sordociechi occupare un palco e raccontarsi attraverso la recitazione? Questa curiosità iniziale divenne il motore di un nuovo percorso professionale e personale.

Linguaggi tattili e il metodo Malossi

Il lavoro con la compagnia iniziò con laboratori preparatori, evolvendosi poi in spettacoli completi. Per comunicare con i ragazzi è necessario apprendere linguaggi specifici, tra cui il metodo Malossi . Questo sistema tattile permette di comporre lettere toccando e pizzicando le dita e il palmo della mano, consentendo dialoghi complessi durante le prove e le repliche.

Oltre al metodo Malossi, i volontari imparano a utilizzare la Lis (Linguaggio dei Segni Italiano) e altri strumenti compensativi. Questi strumenti sono fondamentali per accompagnare gli attori sordociechi in ogni fase della rappresentazione, garantendo che la performance sia fluida e che i protagonisti si sentano supportati. Anna Giostra descrive la prima volta in cui è salita sul palco con loro come un'emozione travolgente, paragonandola a un vulcano in eruzione.

L'impatto dello spettacolo e i prossimi eventi

Il Cantiere dei Sogni ha partecipato alla sua prima presentazione a un convegno di persone sorde a Senigallia . Da allora, la compagnia ha consolidato la sua presenza, sottolineando che i volontari e gli operatori sono solo un contorno necessario per permettere ai ragazzi di brillare. È il pubblico udente a percepire fisicamente gli applausi, mentre per gli altri membri della compagnia la gioia della rappresentazione viene comunicata tramite il tocco e i segni.

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La prossima tappa importante per questa iniziativa è lo spettacolo previsto per sabato 7 novembre 2026 al Teatro Ghione di Roma. L'obiettivo principale rimane abbattere i pregiudizi sociali sulla disabilità. Le rappresentazioni non si concentrano sulle limitazioni, ma sui desideri autentici dei giovani attori, come diventare poetesse, volare o viaggiare in nave, dimostrando che il teatro è uno strumento potente di inclusione e trasformazione sociale.