Il Dizionario Treccani dedica una voce ad Anna Marchesini, analizzando il suo talento e offrendo cinque lezioni di vita sull'ironia, la libertà e la fragilità umana.

Il 14 novembre, a dieci anni dalla scomparsa dell'attrice avvenuta il 30 luglio 2016 e a pochi giorni dall'anniversario della sua nascita fissato al 19 novembre 1953, è stata annunciata una nuova voce dedicata ad Anna Marchesini nel Dizionario Treccani. Questo riconoscimento editorialmente significativo invita il pubblico a osservare oltre i personaggi indimenticabili, le imitazioni celebri e gli sketch storici del celebre Trio formato con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, per esplorare la profondità della sua eredità artistica e umana. La voce enciclopedica ripercorre una carriera multidisciplinare che ha attraversato con maestria il teatro, la televisione e la letteratura, evidenziando come l'osservazione della natura umana fosse il pilastro centrale della sua arte.

La carriera tra teatro, tv e psicologia

Laureata in Psicologia prima di conseguire il diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio d'Amico, Marchesini ha integrato lo studio scientifico del comportamento nel suo processo creativo, trasformando l'analisi delle contraddizioni umane in comicità accessibile. La sua capacità di costruire personaggi non si limitava alla caricatura superficiale, ma si basava sull'osservazione accurata di gesti, comportamenti, linguaggio e insicurezze riconoscibili nella vita quotidiana, rendendo visibili aspetti che spesso preferiamo ignorare. Nelle sue interpretazioni, il desiderio di apparire, la paura del giudizio sociale e le piccole vanità emergevano attraverso maschere teatrali che, pur portate all'estremo, riflettevano la realtà delle convenzioni sociali e delle identità fragili costruite per rispondere allo sguardo altrui.

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L'ironia come strumento psicologico

La prima delle cinque lezioni di vita estratte dalla sua opera riguarda il potere curativo e distanziante dell'ironia, un tema approfondito anche nelle riflessioni di Fulvio Scaparro, che ha analizzato l'uso dell'astuzia comica contro i prepotenti definendo il supponente come il nulla travestito da niente. La comicità di Marchesini insegnava a sorridere delle proprie contraddizioni per guardarle da una prospettiva diversa, evitando che i problemi occupassero tutto lo spazio mentale senza però negarne l'esistenza. Questa dinamica è supportata da evidenze cliniche: uno studio che ha esaminato 15 studi randomizzati su un totale di 1.344 partecipanti ha rilevato una significativa riduzione dello stress associata agli interventi basati sul riso, sebbene si sottolinei che non tutte le forme di ironia siano benefiche, poiché quella usata per svalutare se stessi o gli altri può produrre effetti diversi.

Libertà dagli stereotipi di genere

La seconda riflessione riguarda la libertà di non identificarsi completamente con i ruoli che la società attribuisce, combattendo le aspettative legate all'essere rispettabili, desiderabili o competenti senza mai mostrare incertezze. Nella vita quotidiana, molte persone si sentono obbligate a corrispondere all'immagine della madre sempre disponibile o della professionista impeccabile, ma riconoscere queste imposizioni esterne è il primo passo per distinguere ciò che si desidera realmente da ciò che si pensa di dover essere. Il teatro di Marchesini non proponeva modelli femminili statici da imitare, ma mostrava quanto fossero assurde le identità costruite solely per il consenso sociale, offrendo invece spunti per una vita più autentica e libera dalle etichette rigide.

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Reinvenzione e resilienza personale

La terza e quarta lezioni toccano temi profondi legati alla capacità di reinventarsi e alla convivenza con la fragilità, aspetti centrali in una società che tende a identificare le persone con il loro successo professionale o il ruolo ricoperto per decenni. Dopo lo scioglimento del Trio nel 1994, la carriera di Marchesini ha continuato a evolversi, dimostrando come competenze ed esperienze accumulate possano trovare nuove forme di espressione durante i cambiamenti lavorativi, le fine di relazioni o l'uscita dei figli da casa. La sua apparizione come ospite di Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa è rimasta nella memoria collettiva non solo per i segni visibili della malattia, ma per la vitalità con cui continuava a parlare del proprio lavoro e del suo interesse per l'esistenza, trasformando la vulnerabilità in una forza narrativa e umana.

Un'eredità culturale e storica

L'ultima sezione dedicata al Dizionario Treccani sottolinea come l'interesse di Marchesini per l'animo umano attraversasse anche i suoi libri e spettacoli teatrali, dove l'ironia conviveva spesso con la malinconia, creando un equilibrio artistico unico. Il suo approccio dimostrava che l'identità non è necessariamente immobile, ma può attraversare più stagioni creative mantenendo una continuità profonda radicata nell'amore per la recitazione e per le parole. Questa visione offre un quadro contemporaneo e duraturo per comprendere il suo contributo alla cultura italiana, ricordando che il sorriso delle proprie contraddizioni è talvolta la via più efficace per comprendere la complessità della condizione umana.