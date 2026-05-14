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Anna Pepe e Sergio Mattarella: il selfie che ha fatto il giro del web

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Anna Pepe e Sergio Mattarella: il selfie che ha fatto il giro del web
Anna PepeSergio MattarellaSelfie
📆5/14/2026 6:53 AM
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La giovane artista Anna Pepe ha immortalato un selfie con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, durante un evento organizzato per il 145esimo anniversario della SIAE. Il scatto è diventato virale su Instagram e ha suscitato commenti ironici e reazioni entusiastiche.

Dal palco trap ai saloni del Quirinale : il selfie tra Anna Pepe e Sergio Mattarella è il crossover che nessuno si aspettava. La giovane è stata tra gli ospiti ricevuti al Quirinale per il 145esimo anniversario della SIAE e ha deciso di immortalare il momento nel modo più Gen Z possibile: un selfie col Presidente della Repubblica.

Lo scatto, pubblicato su Instagram insieme a una serie di foto della giornata, è rapidamente diventato virale tra meme, commenti ironici e migliaia di reaction entusiaste. Nella didascalia la cantante ha scritto semplicemente: ‘Grazie per l’invito Mr President’. E internet, ovviamente, ha fatto il resto. Il selfie che conquista Nella foto Anna Pepe posa davanti alla camera con i lunghi capelli rosa, mentre alle sue spalle compare un sorridente Sergio Mattarella in completo scuro e cravatta blu.

L’effetto è quasi surreale: da una parte l’estetica pop e ultra social della cantante, dall’altra il Presidente della Repubblica in versione insolitamente ‘selfie-friendly’. Tra le immagini condivise compaiono anche i sontuosi saloni del Quirinale, il posto assegnato alla cantante — con il cartoncino ‘PEPE’ appoggiato su una poltrona rossa — e altri selfie scattati tra lampadari monumentali e specchi dorati. I commenti si sono trasformati subito in uno spettacolo parallelo.

‘Anche il Presidente è un baddie’, scrive qualcuno. Un altro ironizza: ‘Salve Presidentessa’. E ancora: ‘Il migliore presidente del mondo’, ‘Feat quando? ’.

C’è anche chi si dà ai giochi di parole: ‘Vuoi fare il loco ma io sono più Mattarella di te’. Insomma, per un attimo il Quirinale si è trasformato nel backstage di un evento fashion-pop più che una cerimonia istituzionale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @annapep3 Chi è Anna Pepe Classe 2003, Anna Pepe — conosciuta semplicemente come Anna — è una delle artiste più popolari della nuova scena urban italiana.

Esplosa nel 2020 con Bando, diventato virale su TikTok e nelle classifiche streaming, negli ultimi anni ha consolidato il suo successo trasformandosi in una presenza fissa del pop-rap italiano. Tra hit, featuring e una forte identità estetica fatta di colori accesi, look iper femminili e atteggiamento provocatorio, Anna è riuscita a costruire un personaggio immediatamente riconoscibile anche fuori dalla musica.

E probabilmente è proprio questo il motivo per cui il selfie con Mattarella ha colpito così tanto: mette insieme due immaginari lontanissimi — il Quirinale e la cultura social — in un’unica immagine che sembra uscita da un meme perfettamente calibrato per internet

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