Anna Pepe e Sergio Mattarella: il selfie che ha fatto il giro del web

La giovane artista Anna Pepe ha immortalato un selfie con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, durante un evento organizzato per il 145esimo anniversario della SIAE. Il scatto è diventato virale su Instagram e ha suscitato commenti ironici e reazioni entusiastiche.

Dal palco trap ai saloni del Quirinale : il selfie tra Anna Pepe e Sergio Mattarella è il crossover che nessuno si aspettava. La giovane è stata tra gli ospiti ricevuti al Quirinale per il 145esimo anniversario della SIAE e ha deciso di immortalare il momento nel modo più Gen Z possibile: un selfie col Presidente della Repubblica.

Lo scatto, pubblicato su Instagram insieme a una serie di foto della giornata, è rapidamente diventato virale tra meme, commenti ironici e migliaia di reaction entusiaste. Nella didascalia la cantante ha scritto semplicemente: ‘Grazie per l’invito Mr President’. E internet, ovviamente, ha fatto il resto. Il selfie che conquista Nella foto Anna Pepe posa davanti alla camera con i lunghi capelli rosa, mentre alle sue spalle compare un sorridente Sergio Mattarella in completo scuro e cravatta blu.

L’effetto è quasi surreale: da una parte l’estetica pop e ultra social della cantante, dall’altra il Presidente della Repubblica in versione insolitamente ‘selfie-friendly’. Tra le immagini condivise compaiono anche i sontuosi saloni del Quirinale, il posto assegnato alla cantante — con il cartoncino ‘PEPE’ appoggiato su una poltrona rossa — e altri selfie scattati tra lampadari monumentali e specchi dorati. I commenti si sono trasformati subito in uno spettacolo parallelo.

‘Anche il Presidente è un baddie’, scrive qualcuno. Un altro ironizza: ‘Salve Presidentessa’. E ancora: ‘Il migliore presidente del mondo’, ‘Feat quando? ’.

C’è anche chi si dà ai giochi di parole: ‘Vuoi fare il loco ma io sono più Mattarella di te’. Insomma, per un attimo il Quirinale si è trasformato nel backstage di un evento fashion-pop più che una cerimonia istituzionale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @annapep3 Chi è Anna Pepe Classe 2003, Anna Pepe — conosciuta semplicemente come Anna — è una delle artiste più popolari della nuova scena urban italiana.

Esplosa nel 2020 con Bando, diventato virale su TikTok e nelle classifiche streaming, negli ultimi anni ha consolidato il suo successo trasformandosi in una presenza fissa del pop-rap italiano. Tra hit, featuring e una forte identità estetica fatta di colori accesi, look iper femminili e atteggiamento provocatorio, Anna è riuscita a costruire un personaggio immediatamente riconoscibile anche fuori dalla musica.

E probabilmente è proprio questo il motivo per cui il selfie con Mattarella ha colpito così tanto: mette insieme due immaginari lontanissimi — il Quirinale e la cultura social — in un’unica immagine che sembra uscita da un meme perfettamente calibrato per internet





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anna Pepe Sergio Mattarella Selfie Quirinale SIAE Pop-Rap Italiano Culture Social Meme Internet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mattarella: 'Rammaricato che la Nazionale non vada ai Mondiali. Pausa troppo lunga'Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto oggi al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia, Lazio e Inter: “Domani sarà un giorno di festa, è un evento tanto atteso.

Read more »

Anna Pepe, la storia dietro al selfie con Sergio MattarellaLa rapper ha partecipato alla celebrazione del 145esimo compleanno della Siae insieme ad altre stelle della musica italiana

Read more »

Anna Pepe, selfie con Mattarella al Quirinale: “Grazie per l’invito Mr President”Leggi su Sky TG24 l'articolo Anna Pepe, selfie con Mattarella al Quirinale: “Grazie per l’invito Mr President”

Read more »

Il selfie virale di Anna con il presidente della Repubblica Mattarella: «Grazie per l'invito, Mr President»La foto di Anna insieme alla più alta carica istituzionale italiana ha conquistato in pochissime ore centinaia di migliaia di like e in molti si sono chiesti cosa ci facessero insieme Anna e Sergio Mattarella

Read more »