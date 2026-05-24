Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni battistiano la piccola Beatrice, composta in segreto

Anna Tatangelo, della sua seconda primavera, ha creato la sua famiglia con il battistamento della piccola Beatrice insieme a Giacomo Buttaroni, ex calciatore.

Anna Tatangelo viva una stagione di profonda serenità e gioia, infine ha completato la propria famiglia con la creazione della famiglia con Giacomo Buttaroni , ex calciatore.

L'evento si è svolta con una cerimonia battesimale che ha coinvolto circa 2.000.000 di follower su Instagram. I due hanno organizzato l'evento con l'aiuto di una società di eventi professionista, Sreventi, che si è assicurata che tutta l'organizzazione fosse a norma di legge. Durante il battesimo, Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni hanno scelto di utilizzare lo stile tradizionale, utilizzando principalmente i colori bianco e rosa. All'interno del battesimo, ci sono state minestre dolci decorate con fiocchi e piccoli orsetti.

Inoltre, molti inni sacri e altre canzoni sono stati cantati durante il battesimo. Il battesimo ha suscitato la curiosità di molti follower su Instagram e molti utenti hanno postato brevi commenti sui social media.

Inoltre, Anna Tatangelo ha ringraziato l'azienda di eventi per il suo lavoro nel suo commento nella story Instagram





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