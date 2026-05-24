Anna Tatangelo festeggia il battesimo della bambina Beatrice

La cantante di Sora, Anna Tatangelo, ha festeggiato il battesimo della sua bambina Beatrice, nata nel gennaio scorso, organizzando una festa esemplare per la piccola. Durante l'evento, la Tatangelo ha posto tutti i dettagli in cima alla lista e condiviso sui social dei momenti del battesimo con la sorella e gli altri parenti.

Anna Tatangelo ha festeggiato il battesimo della sua bambina Beatrice, nata nel gennaio scorso, affidandosi a una organizzatrice di eventi che ha curato ogni minimo dettaglio dell'evento.

Durante la festa, i presenti hanno potuto ammirare una splendida tavola dei dolci e diverse prelibatezze come una torta a due piani decorata con dei pois rosa e un orsetto. Non potevano mancare gli amici e i familiari più stretti come la sorella Silvia e i parenti Giuseppe e Maurizio. Anche la cantante si è lasciata andare alle nuvole, condividendo sui social alcuni momenti della festa, in cui si vede con gioia e felicità la piccola Beatrice al centro dell'attenzione





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Festa

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