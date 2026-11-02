Annacarla da giornalista ad allevatrice di capre in Cilento

Annacarla lascia il giornalismo per dedicarsi all'allevamento di capre in Cilento. Un progetto bio che unisce tradizione familiare Vis Capra e sostenibilità ambientale.

Annacarla ha compiuto un cambio di vita radicale a quaranta anni, abbandonando il mondo del giornalismo per dedicarsi completamente all'agricoltura e all'allevamento. Dopo anni passati a raccontare storie di aziende, produttori e territori, sia in Italia che all'estero, nel 2018 ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla carriera giornalistica per entrare direttamente in campo. Ha scelto di trasferirsi nelle campagne del Cilento, seguendo una tradizione familiare che era stata interrotta da diverse generazioni. Il suo obiettivo era mettere in pratica una visione personale, valorizzando la razza caprina locale e riprendendo le orme del suo bisnonno.

La scelta di Annacarla e il ritorno alle radici

La decisione di diventare allevatrice e successivamente produttrice di derivati lattiero-caseari non è nata dal nulla, ma da un percorso di riflessione maturato attraverso l'esperienza giornalistica. Durante i suoi reportage, Annacarla ha avuto modo di conoscere diverse realtà produttive e culture alimentari differenti, acquisendo modelli che le hanno permesso di sviluppare una propria identità imprenditoriale. Il Cilento rappresenta per lei il luogo ideale per ricominciare, un territorio ricco di storia e di potenzialità agricole ancora da esprimere appieno. La scelta di concentrarsi sulle capre è stata dettata dal desiderio di dare continuità a un allevamento che custodisce saperi antichi, trasformandoli in un progetto contemporaneo.

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Le radici di questa avventura affondano nella Napoli del passato, più precisamente nel periodo in cui il suo bisnonno, di nome Giosuè, allevava capre e vendeva il loro latte direttamente in città. Si trattava di una quotidianità che oggi sembra lontana e quasi inimmaginabile per le nuove generazioni. La storia familiare racconta che l'attività di Giosuè fu interrotta a causa di restrizioni igieniche e normative sul transito e sul pascolo degli animali per le strade urbane. Questa chiusura ha segnato la fine di una pratica tradizionale che ha attraversato il tempo, fino a quando Annacarla ha deciso di riprendere quel filo interrotto, costruendo un progetto moderno basato su valori di sostenibilità e qualità.

Il progetto Vis Capra e la valorizzazione del latte

Al centro del nuovo progetto imprenditoriale di Annacarla c'è lo studio approfondito sulla razza caprina cilentana, noto come Vis Capra. Questo studio mira a comprendere le caratteristiche specifiche e le potenzialità del latte di capra prodotto in quella zona particolare. La ricerca scientifica e la pratica allevatoristica sono strettamente intrecciate, accompagnando lo sviluppo dell'attività di trasformazione del latte in prodotti finiti. Annacarla si è specializzata nella produzione di formaggi e yogurt, oltre ad altre preparazioni a base di latte caprino, con un'attenzione particolare agli affinamenti che permettono di esplorare diverse consistenze, profumi e possibilità espressive.

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Le lavorazioni di Annacarla non sono solo il risultato di tecniche industriali, ma dialogano costantemente con la sperimentazione e la tradizione. L'obiettivo principale è raccontare la versatilità di una materia prima che costituisce l'identità stessa della zona di Mazzacane, dove l'azienda è situata. Attraverso il marchio Gustophia, Dispensa Popolare, Annacarla vuole rendere accessibili questi prodotti di alta qualità, rispettando il metodo biologico fin dall'inizio. Questa scelta non è solo una certificazione, ma un impegno concreto verso un sistema agricolo orientato alla rigenerazione, che va oltre il semplice rispetto dei requisiti normativi del biologico.

Sostenibilità ambientale e cura del territorio

Il pascolo assume un ruolo centrale e inscindibile nella filosofia di Annacarla. Per l'imprenditrice agricola, il pascolo non serve solo a nutrire gli animali, ma è fondamentale per il loro benessere psicofisico. Inoltre, rappresenta il punto di contatto vitale tra l'allevamento, il suolo e la vegetazione circostante. La gestione attenta dei pascoli diventa quindi parte integrante di un progetto più ampio di cura dell'ambiente e di tutela del territorio. Produzione e tutela sono pensate come elementi dello stesso lavoro indissolubile, dove ogni azione ha un impatto positivo sulla biodiversità locale.

La figura della giornalista non è mai scomparsa completamente, ma si fonde con quella dell'imprenditrice. Lo sguardo critico e analitico acquisito negli anni del giornalismo accompagna quello dell'agricoltrice nel gestire la realtà quotidiana dell'azienda. Questa duplice identità permette a Annacarla di interpretare le esigenze del mercato e del consumatore, mantenendo al contempo una forte coerenza con i propri principi etici e ambientali. Il suo esempio dimostra come il settore primario possa innovarsi senza perdere di vista la memoria storica e il rispetto per le risorse naturali, offrendo un modello di sviluppo rurale sostenibile e socialmente responsabile.