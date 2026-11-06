Annalena Benini su Fix: la filosofia della felicità senza coda

Annalena Benini riflette sul cane Fix, un meticcio senza coda che insegna la gioia di vivere. Un'opera della giornalista del Foglio sulla resilienza animale.

Annalena Benini, giornalista e scrittrice nata a Ferrara nel 1975 e attualmente residente a Roma, affronta un tema profondo attraverso la lente della sua esperienza domestica. La direttrice della rivista mensile Review, attiva sul quotidiano Il Foglio dal 2001, descrive il suo cane meticcio di nome Fix come un simbolo di gioia incondizionata e resilienza emotiva.

La natura unica del cane meticcio

Fix è presentato come un animale assemblato in modo apparentemente casuale, composto da varie parti di altri cani, di cui si ignora la precisa razza di origine. Questa peculiarità fisica lo rende un soggetto unico, capace di suscitare stupore in chi lo osserva, tanto da essere paragonato metaforicamente a un'anatra che abbaia o a una foca che cammina.

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L'assenza della coda, caratteristica fisica distintiva del cane, non è interpretata come una menomazione permanente, ma come il risultato di una ferita avvenuta durante la sua infanzia. La narrativa di Benini suggerisce che Fix abbia perso l'arto durante un'aggressione subita quando era piccolo e in pericolo, un dettaglio che ha segnato profondamente la sua storia vitale prima di approdare in canile.

L'impatto emotivo sulla famiglia

La relazione tra Fix e la famiglia Benini è caratterizzata da una profonda empatia, in particolare con la figlia della giornalista, che cerca costantemente di immaginare il cane cucciolo mentre corre felice insieme alla madre. Questa immaginazione condivisa funge da ponte emotivo per comprendere il passato traumatico dell'animale e la sua attuale sete di affetto materno.

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La dinamica domestica vede la figlia di Benini assumere spesso il ruolo di figura materna che asseconda i capricci e le manifestazioni d'ansia teatrali di Fix. Anche i maschi della casa partecipano a questa cura, sebbene la loro presenza suscite in Fix un misto di timore e rispetto, probabilmente legato ai traumi passati e alla mancanza di un'istruzione canina convenzionale.

Riflessioni sul perdono e sulla felicità

Un punto centrale del saggio è il confronto tra la capacità di perdono di Fix e l'impossibilità umana di farlo. Benini ammette di nutrire desideri di vendetta nei confronti degli ipotetici aggressori del cane, immaginando scenari in cui li affronta, per poi realized che non farebbe nulla di concreto. Fix, al contrario, sa essere buono anche verso chi gli ha fatto del male.

La felicità di Fix non dipende dalla presenza fisica di una coda, ma dalla sicurezza emotiva fornita dai membri della famiglia. Il cane dimostra una gioia autentica ogni volta che sente il saluto di uno di loro, muovendo la sua "pallina nera" residua con saggezza, pur essendo diventato sordo e orientandosi quasi esclusivamente tramite l'olfatto.

Il significato della felicità conquistata

Benini conclude la sua riflessione affermando che Fix è, nella sostanza, come un cane con due code quando torna a casa e corre verso la ciotola, consapevole che qualcuno gli preparerà da mangiare. La felicità di Fix è descritta come qualcosa di conquistato e meritato, che trascende le limitazioni fisiche e i traumi del passato, offrendo una lezione di vita a chi lo osserva.

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Questa narrazione, tipica dello stile della giornalista che ha scritto "I racconti delle donne" e condotto il programma "Romanzo italiano" per Rai3, trasforma una storia personale in un'osservazione universale sul valore della gioia semplice e sulla capacità di adattarsi alle avversità della vita con dignità e amore.