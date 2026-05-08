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Annalisa, il tour 'Ma noi siamo fuoco Capitolo II. Palasport 2026' al Unipol Dome

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Annalisa, il tour 'Ma noi siamo fuoco Capitolo II. Palasport 2026' al Unipol Dome
AnnalisaTourPalasport 2026
📆5/8/2026 3:50 AM
📰leggoit
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L'artista ligure Annalisa ha inaugurato mercoledì il nuovo Unipol Dome con Ligabue e dal 28 novembre al 12 dicembre si esibirà in questo tour, intitolato 'Ma noi siamo fuoco Capitolo II. Palasport 2026'. Il concerto racconta i temi dell'ultimo album 'Ma io sono fuoco' e i successi del suo repertorio, con una produzione imponente e coreografie che raccontano la metamorfosi e il movimento che diventa fuoco.

Dopo l'inaugurazione di mercoledì con Ligabue, l' Unipol Dome accoglie sul palco la prima donna: Annalisa . Il tour è 'Ma noi siamo fuoco Capitolo II. Palasport 2026 ', seconda parte della tournée iniziata a novembre, e promette di incendiare la nuovissima arena.

Il concerto racconta i temi dell'ultimo album 'Ma io sono fuoco' (un successo certificato con il disco di platino, l'ennesimo per la cantautrice ligure 40enne), con in scaletta brani di questo lavoro e i successi del suo repertorio. Lo show integra musica e arti visive, e si sviluppa in tre sogni: il fuoco, il fiume e la tigre. Uno spettacolo che racconta la trasformazione di cui è protagonista la stessa Annalisa, e lo fa con una produzione imponente.

Le coreografie (sul palco si esibiscono 14 ballerini) rendono visibile la metamorfosi e il movimento che diventa fuoco, elemento capace di accendere e di consumare. Identità, rinascita e potere sono al centro del lavoro, curato dal coreografo Simone Baroni. La scenografia pone al centro un vulcano monumentale che ha un nucleo fatto di fuoco e luce che rimanda al vortice, riferimento al tour precedente di Annalisa e ponte tra passato e futuro.

Il vulcano esprime anche dinamicità: è un organismo che respira e simboleggia l’energia primordiale, la distruzione e la successiva rinascita. Tecnologie visive, effetti speciali, proiezioni e architetture di luce e laser creano una narrazione potente mentre Annalisa, regina di questo show, passa in rassegna i brani del suo ultimo lavoro discografico e le hit che l'hanno consacrata come una delle artiste di punta di questi ultimi anni.

Lunga la lista di case di moda che la vestono per questo tour: tra le altre Dsquared2, Etro, Roberto Cavalli

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