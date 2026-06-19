Annalisa Minetti: il rimpianto per la fine del matrimonio e l'importanza del dialogo

La cantante racconta ladecisione di lasciare il marito Michele Panzarino dopo anni di relazione, nata nello sport, e confessa i rimpianti per aver evitato i conflitti e non aver espresso le proprie fragilità.

Annalisa Minetti , cantante e vincitrice di un premio Sanremo, ha raccontato in un'intervista a Verissimo la fine del suo matrimonio con Michele Panzarino , fisioterapista e padre di sua figlia Elena Francesca.

La relazione era iniziata nel 2014, quando lei si preparava per le Paralimpiadi e lui era il suo terapista, trasformandosi poi in un legame sentimentale culminato nelle nozze del 2016 e nella nascita della figlia nel 2018. Minetti ha spiegato di aver preso la decisione di lasciare perché non era felice, riconoscendo però di aver gestito male i conflitti: evitava le liti, nascondeva le fragilità e questo ha portato a un crescente malessere non espresso.

Il suo rimpianto più grande è non aver affrontato i problemi in tempo, non aver detto di sentirsi debole e bisognosa di ascolto per paura della reazione del partner. Ammette che si sbaglia sempre in due e soprattutto a non parlare. La cantante ha sottolineato che, nonostante un amore forte, si era ritrovata a occuparsi di lui in modo materno più che coniugale, perdendo la complicità, e non era più in grado di offrirgli ciò che meritava.

La storia si è conclusa con l'annuncio ufficiale durante la trasmissione Verissimo nel 2025. Oltre a questa testimonianza personale, il testo riporta anche altre notizie marginali: i lavori per il termovalorizzatore a Santa Palomba hanno portato alla luce un'antica strada, la luna di miele di Dua Lipa e Callum Turner tra Sicilia e Roma, il matrimonio di Camilla Mangiapelo e Luca Moro, l'ondata di caldo record con temperature fino a 39 gradi e le anticipazioni sulla maturità 2026 con celebrità che hanno preso il diploma in ritardo.

Tuttavia, il nucleo principale e coerente della notizia riguarda la riflessione di Annalisa Minetti sulla fine del suo matrimonio, i rimpianti per la comunicazione mancata e l'evoluzione di un rapporto nato in ambito sportivo





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