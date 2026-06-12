Annalisa pronto per il concerto evento a San Siro

Annalisa si esibirà al leggendario stadio di San Siro il 12 giugno 2027 per celebrare una carriera costellata di successi. Lo show, organizzato da Friends & Partner, ripercorrerà tutti i momenti più significativi della sua carriera, dagli esordi fino ai grandi successi che l'hanno consacrata come una delle artiste più influenti e amate del panorama musicale contemporaneo. Il regista Nabil, noto per il suo lavoro con artisti come Kanye West e Frank Ocean, sarà alla regia dello show. La prevendita dei biglietti è disponibile da oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 18.00 per il fanclub e da domani, venerdì 12 giugno, alle ore 18.00 su ticketone.it.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra gli inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante "Preferenze" sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su "Accetta e continua" o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su "Rifiuta e abbonati"





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Annalisa San Siro Concerto Carriera Successi Nabil Regista Musica Biglietti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Annalisa in concerto a San Siro il 12 giugno 2027: tutte le info per acquistare i bigliettiI biglietti sono già in prevendita esclusiva per i membri del suo fanclub. La vendita generale aprirà alle 18 del 12 giugno

Read more »

Annalisa debutta a Milano San Siro con un concerto il 12 giugno 2027Leggi su Sky TG24 l'articolo Annalisa debutta a Milano San Siro con un concerto il 12 giugno 2027

Read more »

Annalisa debutta a San Siro: il 12 giugno 2027 l’unica data del suo show-eventoL’annuncio arriva insieme all’apertura della prevendita per il fanclub, attiva da oggi, giovedì 11 giugno alle 18, mentre la vendita generale su Ticketone partirà domani, venerdì 12 giugno alle 18

Read more »

Annalisa debutta allo Stadio San Siro il 12 giugno 2027: biglietti, ipotetica scaletta e programma dell'eventoAnnalisa annuncia il suo primo concerto allo Stadio San Siro. L’appuntamento è fissato per il 12 giugno 2027 e sarà, al momento, l’unica data live annunciata per il...

Read more »