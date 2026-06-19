Anne Hathaway annuncia la sua terza gravidanza su Instagram

L'attrice premio Oscar ha condiviso un tenero video per annunciare la sua terza gravidanza. Il video mostra l'attrice con un abito bianco e un sorriso pieno di emozione mentre mostra il pancione e lo accarezza.

L'attrice Anne Hathaway ha condiviso un tenero video su Instagram per annunciare la sua terza gravidanza. Il video mostra l'attrice premio Oscar con un abito bianco e un sorriso pieno di emozione mentre mostra il pancione e lo accarezza.

La canzone d'amore 'Baby I'm Yours' di Barbara Lewis accompagna il momento intimo che ha fatto il giro del web raccogliendo migliaia di messaggi di affetto da parte dei fan. Anne Hathaway è sposata con Adam Shulman dal 2012 e ha due figli precedenti. La gravidanza arriva in un periodo particolarmente ricco anche dal punto di vista professionale per l'attrice che continua a essere una delle più richieste di Hollywood.

La maternità ha cambiato il modo di guardare alla vita di Anne Hathaway che ha parlato più volte di voler assaporare ogni momento trascorso con i figli





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