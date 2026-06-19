Anne Hathaway aspetta il terzo figlio: annuncio a sorpresa sui social

L'attrice Anne Hathaway ha dato la notizia della sua terza gravidanza con un video social, mostrando il pancione. Ha già due figli e il marito Adam Shulman. La notizia arriva in un momento di grande successo professionale, dopo "Il diavolo veste Prada 2".

L'attrice Anne Hathaway ha annunciato in modo sorprendente di essere in attesa del suo terzo figlio dal marito Adam Shulman . La notizia è stata data attraverso un video sui social media in cui l'attrice, con un top corto e una gonna lunga, mostra con un ampio sorriso il pancione ormai visibile.

La rivelazione ha stupito i fan non solo per il modo originale e gioioso in cui è stata comunicata, ma anche considerando che Hathaway, all'età di 43 anni, ha già due figli. Questo annuncio arriva in un periodo particolarmente positivo per la sua carriera, dopo il successo mondiale de "Il diavolo veste Prada 2" e altri progetti che l'hanno vista protagonista.

La coppia, entrambi attori, si è conosciuta nel 2008 al Palm Springs Film Festival, si è fidanzata nel 2011 e sposata nel 2012. Il percorso verso la maternità di Anne non è stato sempre semplice: nel 2015 ha avuto un aborto e in un'intervista ha ricordato come dietro la gioia di una gravidanza possano esserci momenti di solitudine e dolore, auspicando maggiore comprensione e supporto per le donne che affrontano difficoltà nel concepire.

La terza gravidanza rappresenta quindi un nuovo capitolo di felicità per la famiglia, allargandosi con l'arrivo di un altro bambino





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