Anne Hathaway chiarisce la polemica sulle modelle de Il Diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway interviene sulla controversia riguardante la presunta esclusione di modelle magre dal sequel de Il Diavolo veste Prada, negando di aver causato licenziamenti e spiegando che la scelta è stata una decisione creativa per rendere la scena più autentica e inclusiva.

Anne Hathaway ha finalmente affrontato la controversia sollevata mesi fa riguardo alla presunta esclusione di modelle eccessivamente magre dal sequel de Il Diavolo veste Prada.

L'attrice, che nel film interpreta Andy Sachs, l'ex assistente della potente direttrice di una rivista di moda ispirata a Anna Wintour, ha chiarito che nessuna modella è stata licenziata per promuovere una maggiore inclusività. Questa dichiarazione interviene a seguito di commenti rilasciati a marzo dalla sua co-protagonista, Meryl Streep, a Harper's Bazaar, dove l'attrice premio Oscar aveva descritto come Hathaway avesse espresso preoccupazione per l'eccessiva magrezza delle modelle sul set e avesse sollecitato i produttori a garantire una maggiore diversità fisica.

Streep aveva affermato che Anne aveva 'subito notato la situazione e si era precipitata dai produttori, ottenendo la promessa che le modelle nella sfilata che stavamo preparando per il film non sarebbero state così scheletriche. È una persona davvero in gamba'. Successivamente, durante la première newyorkese del film, Anne Hathaway sembrava aver confermato questa posizione, suggerendo che una maggiore varietà di corpi avrebbe reso la scena più piacevole per il pubblico.

Tuttavia, in una recente intervista a Good Morning America, l'attrice ha ridimensionato le sue precedenti affermazioni, negando di aver causato il licenziamento di alcuna modella taglia zero.

'Nessuna è stata licenziata', ha specificato Hathaway, 'anzi, questa scelta ha portato alla creazione di ulteriori opportunità di lavoro'. L'attrice ha sottolineato che la decisione di includere modelle con diverse corporature è stata una scelta creativa volta a rendere la scena più interessante e autentica per gli spettatori. Questa precisazione mira a spostare il focus della discussione da un presunto atto di esclusione a una decisione artistica ponderata.

La questione, tuttavia, ha toccato un punto sensibile all'interno dell'industria della moda, evidenziando le complesse dinamiche tra esigenze narrative, pressioni commerciali e la crescente richiesta di inclusività. Il confine tra queste forze rimane sottile, soprattutto quando si tratta di decisioni creative nel cinema e nella moda. La riemersione di questo dibattito, proprio in concomitanza con l'uscita di un film iconico che rappresenta l'estetica degli anni Duemila, dimostra che il tema della rappresentazione corporea è tutt'altro che risolto.

Il Diavolo veste Prada 2 esce negli Stati Uniti a partire da domani, con previsioni di incasso tra i 73 e gli 80 milioni di dollari a livello nazionale e un potenziale debutto globale vicino ai 180 milioni, grazie a una distribuzione internazionale completa. L'uscita del film avviene in un momento cruciale per l'industria della moda americana, leggermente in ritardo rispetto all'Europa e alla vigilia del prestigioso gala del Met, evento presieduto da Anna Wintour.

La controversia sollevata dalle dichiarazioni di Hathaway e Streep ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dell'industria della moda nel promuovere immagini corporee realistiche e inclusive, e sul ruolo dei media nel perpetuare standard di bellezza irraggiungibili. La discussione sottolinea la necessità di un approccio più consapevole e responsabile alla rappresentazione della diversità corporea, sia nel cinema che nella moda, per riflettere la realtà di un pubblico sempre più esigente e consapevole





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