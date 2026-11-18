L'attrice 44enne e il marito hanno accolto un nuovo bebè a New York, dopo l'annuncio ufficiale del 19 giugno. I dettagli sulla nascita e la famiglia.

L'attrice Anne Hathaway e il marito Adam Shulman hanno accolto un nuovo membro nella loro famiglia a New York, confermando la nascita del terzo figlio della coppia. Questo evento segna un nuovo capitolo per la stella di Hollywood, che ha recentemente compiuto 44 anni e ha annunciato la gravidanza solo nel mese di giugno dello stesso anno. La notizia della nascita ha suscitato grande interesse pubblico, visto il carattere riservato con cui la coppia ha gestito la comunicazione di questo importante momento di vita.

Nascita rivelata dalle foto di TMZ

È stato l'agenzia di stampa TMZ a svelare al mondo l'arrivo del bebè attraverso lo scatto di alcune fotografie esclusive. Le immagini catturano Anne Hathaway mentre passeggia in compagnia di un'amica, mostrando l'attrice in un momento di relax dopo il parto. Le foto non mostrano il bambino, mantenendo la riservatezza sui dettagli personali della nascita, ma confermano inequivocabilmente l'accadimento tramite la presenza dell'attrice in città. Questo metodo di comunicazione indiretta è in linea con la strategia discreta adottata dalla coppia finora, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali o post sui social media.

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Il look discretto della star a New York

Per questa uscita pubblica, Anne Hathaway ha optato per un abbigliamento estremamente comodo e rilassato, adatto alla fase post-partum. L'attrice indossava pantaloni di colore chiaro abbinati a un cappotto lungo, completando l'outfit con un berretto da baseball e occhiali da sole per proteggersi. In uno scatto, si è fermata per farsi fotografare dall'amica che l'accompagnava, dimostrando un aspetto sereno e tranquillo. Questa scelta stilistica riflette la priorità data al comfort durante i primi giorni di permanenza a New York con il neonato.

La strategia comunicativa della coppia

L'annuncio della gravidanza da parte di Anne Hathaway è avvenuto il 19 giugno tramite un video pubblicato su Instagram, in cui l'attrice appariva in abito bianco. In quel post, la star ha dichiarato che tutto sarebbe cambiato per la famiglia, ma soprattutto per i loro figli. Questa data rappresenta il primo segnale pubblico dato alla comunità e ai fan riguardo al nuovo arrivo. Fino a questo momento, né l'attrice né il marito Adam Shulman hanno condiviso ulteriori aggiornamenti ufficiali sui loro canali social, preferendo mantenere intatta la privacy della crescita del bambino.

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Risposte riservate sul genere del bambino

Già ad agosto, durante un confronto con la stampa, Anne Hathaway ha affrontato la domanda relativa al sesso del nuovo nato. La risposta fornita è stata che lei e suo marito conoscevano già il genere del bambino, ma hanno scelto di non divulgare questa informazione. Questa decisione di mantenere segreta l'identità di genere del bebè è stata rispettata fino ad oggi. La coppia ha deciso di condividere solo la notizia della nascita, lasciando ai media il compito di dedurre altri dettagli attraverso le osservazioni indirette, come le foto diffuse da TMZ.

La crescita della famiglia Hathaway-Shulman

Il nuovo arrivato si unisce a due fratelli maggiori già esistenti nella famiglia. Jonathan Hathaway, il primogenito, è nato nel marzo del 2016, mentre Jack Hathaway, il secondogenito, è arrivato nel novembre del 2019. Questa nascita completa quindi il nucleo familiare immediato della coppia. Il percorso di Anne Hathaway verso la maternità è stato lungo, con la gravidanza tenuta nascosta per gran parte del periodo gestazionale, rendendo l'annuncio di giugno una sorpresa per molti osservatori.

Contesto professionale e futuro

Parallelamente alla vita personale, Anne Hathaway sta continuando la sua carriera cinematografica di alto profilo. La star è nota per il ruolo di Andy Sachs in "Il diavolo veste Prada" e per il sequel, titolo per cui Universal punta a una candidatura all'Oscar come migliore attrice. In passato, ha anche affrontato ruoli complessi insieme ad altri attori di fama internazionale, come Ewan McGregor. La gestione simultanea di una carriera in espansione e la crescita di una famiglia numerosa rappresenta una sfida costante per l'attrice, che finora ha bilanciato i due ambiti con grande discrezione e professionalità.