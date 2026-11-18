Anne Hathaway e Adam Shulman hanno accolto il terzo figlio. Ecco i dettagli sulle foto scattate a New York e la reazione dell'attrice alle polemiche precedenti.

L'attrice americana Anne Hathaway è diventata nuovamente madre, festeggiando l'arrivo del terzo figlio con i primi ritratti pubblici della neonata. Le immagini, scattate il 17 novembre, mostrano l'interprete intenta a passeggiare per le strade di New York, con il bambino stretto saldamente al petto all'interno di un marsupio. Questo momento intimo segna il completamento della sua famiglia nucleare, dopo anni di riservatezza che l'hanno distinta nel panorama hollywoodiano.

Dettagli sul Neonato e le Foto

Dalle fotografie diffuse in rete non emerge ancora alcuna informazione ufficiale riguardo all'identità del piccolo. Il sesso del bambino e il nome scelto dai genitori rimangono segreti inaccessibili al grande pubblico. Nell'unica visuale disponibile, si scorge appena la testolina del neonato, protetta da un berretto di colore viola acceso, che spicca contro l'abbigliamento della madre. Anne Hathaway ha scelto questa discrezione per proteggere l'intimità del terzo arrivato, mantenendo la prassi inaugurata con i fratelli maggiori.

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Precedenti Gravidanze e Riservatezza

Questa non è la prima volta che l'attrice premio Oscar affronta la maternità sotto i riflettori, pur gestendola con estrema cautela. Anne Hathaway ha già due figli, Jonathan, di dieci anni, e Jack, di sei anni. Entrambi i ragazzi sono stati mantenuti lontano dai media e dalle luci della ribalta per tutta la loro crescita. L'attrice ha sempre dichiarato la sua volontà di garantire una vita normale e lontana dallo strepito della celebrità ai suoi figli, preferendo dividere con il pubblico solo gli annunci ufficiali.

La Gravidanza Annunciata e le Polemiche

La notizia del terzo concepimento era stata resa ufficiale lo scorso giugno da Anne Hathaway attraverso un video pubblicato sulla sua piattaforma Instagram. In quel frangente, l'attrice indossava un abito bianco e sorrideva largamente, mostrando il pancione per la prima volta. In quel video, aveva confessato che la scoperta della gravidanza aveva lasciato lei e il marito inizialmente di stucco. Aveva definito l'atteso bimbo come un elemento di sorpresa e gioia improvvisa nella loro già ricca vita familiare.

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Negli ultimi mesi precedenti al parto, non sono mancate speculazioni e teorie infondate legate alla dolce attesa. Numerosi utenti sui social network avevano accusato l'attrice di fingere la gravidanza e di aver mostrato un finto pancione durante gli eventi in red carpet. Queste voci hanno spinto Anne Hathaway a rispondere a tono direttamente su Instagram. Con una didascalia ironica e spiazzante, ha smontato le accuse, confermando la realtà biologica del suo stato.

Adam Shulman e la Vita Privata

Il padre del terzo bambino e dei due precedenti è Adam Shulman, figura nota nel mondo dello spettacolo. Shulman lavora come attore, produttore cinematografico e designer di gioielli, unendo arte e imprenditoria. I due si sono uniti in matrimonio nel settembre 2012 a Big Sur, in California, in una cerimonia privata. Hanno sempre mantenuto un grande riserbo sulla loro vita privata, proteggendo il nucleo familiare dalle intrusioni dei paparazzi.

Nonostante la vita pubblica, Anne Hathaway non ha mai mancato di lodare il supporto del marito. In un'intervista precedente, l'attrice aveva definito Adam Shulman come la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto. Ha sottolineato l'importanza fondamentale del suo sostegno costante, sia nella gestione della carriera professionale che nella cura della vita familiare. Questa collaborazione solida ha permesso alla coppia di affrontare le sfide della maternità multipla con equilibrio.