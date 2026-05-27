Anne Hathaway racconta la sua lotta contro la cataratta precoce e il ritorno alla vista

L'attrice Anne Hathaway rivela di aver subito una cataratta precoce che le ha causato cecità legale all'occhio sinistro, superata grazie a un intervento chirurgico che le ha restituito la capacità di vedere i colori. Parla inoltre del possibile ricorso a interventi estetici in futuro.

Anne Hathaway , l'attrice di fama internazionale rinomata per i suoi ruoli in film come "Il diavolo veste Prada" e "The Dark Knight Rises", ha rivelato una vicenda personale estremamente intima che ha segnato profondamente la sua vita professionale e privata.

Durante una recente intervista concessa a un'importante testata giornalistica, l'attrice ha ammesso di aver dovuto affrontare una grave patologia oculare, una cataratta precoce, che le ha provocato una quasi totale perdita della vista nell'occhio sinistro a partire dai suoi trent'anni. Questo disturbo, inizialmente avvertito come una lieve offuscatura, si è poi trasformato in un vero e proprio opacizzante cristallino che ha impedito a Hathaway di percepire i colori, di leggere con facilità e di distinguere le espressioni facciali dei propri cari.

L'artista, che ha sempre parlato apertamente dei suoi progetti e delle sfide della vita sotto i riflettori, ha raccontato che per anni ha convissuto con una cecità legale certificata, una condizione riconosciuta a livello burocratico, che ha influito notevolmente sulla sua routine quotidiana, sul lavoro sul set e sul rapporto con il pubblico.



L'attrice ha precisato che solo dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico di cataratta, una procedura ormai consolidata ma all'epoca ancora considerata rivoluzionaria, ha potuto riacquistare la capacità di vedere l'intero spettro dei colori.

"Non mi ero resa conto di quanto fosse grave la situazione finché non ho potuto finalmente vedere di nuovo l'intero spettro dei colori", ha dichiarato fornendo un resoconto dettagliato dell'esperienza emotiva legata alla riacquisizione della vista. Hathaway ha descritto la sensazione di tornare a percepire la luce come un nuovo inizio, un ritorno alla normalità che le ha permesso di recitare nuovamente con la stessa intensità di un tempo, di leggere copioni senza sforzo e di percepire l'espressione sul volto di un amico senza alcun ostacolo.

La chirurgia, eseguita da specialisti di fama internazionale, ha dimostrato quanto la scienza medica moderna sia capace di intervenire su patologie una volta considerate irrimediabili, restituendo qualità della vita a persone di ogni età, anche a chi, come Hathaway, si trovava in una fase cruciale della propria carriera.



Durante la stessa intervista, l'attrice è stata interrogata sulla possibilità di ricorrere a interventi di chirurgia plastica per migliorare l'aspetto estetico del proprio viso, un tema spesso dibattuto nei media di gossip.

Hathaway ha risposto con una nota di sarcasmo, affermando che "a volte le persone sono sicure di cose che non sono vere" e che, al momento, non ha in programma di sottoporsi a nessun lifting. Tuttavia, non ha escluso categoricamente l'eventualità di valutare in futuro interventi estetici qualora ritenga opportuno intervenire su qualche aspetto fisico.

"Che male ci sarebbe? ", ha concluso, lasciando aperta la porta a eventuali decisioni future senza impegnarsi concretamente. L'intervista si è conclusa con un invito al pubblico a seguire i canali ufficiali dell'attrice per ulteriori aggiornamenti, ricordando anche la possibilità di iscriversi a una newsletter settimanale per ricevere i titoli più interessanti della settimana direttamente nella propria casella di posta.

In sintesi, questa testimonianza di Anne Hathaway porta alla luce non solo le difficoltà legate alla salute visiva, ma anche la resilienza e la capacità di superare ostacoli importanti grazie alla tecnologia medica e a una forte determinazione personale





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