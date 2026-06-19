L'attrice Anne Hathaway si prepara ad accogliere il suo terzo bambino. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan dopo la pubblicazione di un tenero video sui social.

L'attrice Anne Hathaway si prepara ad accogliere il suo terzo bambino . La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan dopo la pubblicazione di un tenero video sui social, in cui l'attrice mostra il pancione sulle note di un brano musicale.

Ma quella che oggi è una gioia immensa è anche il risultato di un percorso personale che l'attrice ha condiviso apertamente con il pubblico. In passato, Hathaway aveva raccontato di vivere una fase particolarmente felice della sua vita privata, definendo la famiglia il suo rifugio e spiegando quanto sia bello vedere i suoi due figli crescere insieme.

Tuttavia, aveva omesso un dettaglio importante: quella famiglia stava per allargarsi, frutto dell'amore con il marito Adam Shulman, sposato nel 2012. La notizia dell'arrivo del terzo figlio è stata confermata da un video pubblicato da Hathaway sui social, in cui l'attrice mostra il pancione e conferma le foto scattate pochi giorni prima durante una vacanza in famiglia a Saint-Tropez.

Nel video, Hathaway entra in scena indossando una lunga gonna bianca, con le braccia incrociate sul ventre, prima di abbassarle di lato per rivelare la sua gravidanza con un sorriso. Il post di Hathaway su Instagram ha totalizzato oltre 800.000 like in poco più di 30 minuti e la sezione commenti è stata immediatamente inondata di messaggi di congratulazioni e auguri da parte di amici e fan.

Anne Hathaway ha altri due figli con il marito Adam Shulman: Jonathan Shulman, di 10 anni, e Jack Shulman, di 6. La prima gravidanza, nel marzo 2016, era stata vissuta con grande riservatezza. Poi negli anni successivi l'attrice ha raccontato come abbia affrontato le difficoltà nel concepimento e il dolore della perdita di un bambino, trasformando la sua esperienza personale in un messaggio di vicinanza e speranza per tante altre donne.

Oggi, con il terzo bebè in arrivo, Anne Hathaway si prepara a vivere una nuova avventura, confermando ancora una volta che la famiglia è il suo rifugio e che l'amore è la cosa più importante della vita





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