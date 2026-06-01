Anniversario di Iodonna.it

Cosa si legge in estate in Italia e in Italia? Sullo scaffale questo mese, ecco 6 storie da gustare nel week end dopo una passeggiata nel verde-giugno. Ci sono storie di un museo della pioggia, di un cane robot che risuce emozioni perdute, di un inseguitore di un senso di colpa e di un romanzo che si svela dietro la quiete dei rituali

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Le giornate si allungano, il ritmo rallenta appena, ed è il mese perfetto per questa selezione di sei titoli che attraversa epoche, Paesi e sensibilità molto differenti, eppure ha un filo comune: racconta personaggi in bilico , uomini e donne costretti a ridefinire sé stessi davanti a una perdita, a un desiderio che non possono più ignorare e a un senso di colpa. Una storia di una ragazza del Quadraro che sogna il cinema e viene catapultata in un museo della pioggia custodito da un custode, da un cane robot che risuce emozioni perdute, da un inseguitore di un senso di colpa e da un romanzo che si disvelerà dietro la quiete dei rituali.

Una selezione di libri da leggere a giugno 2026, che contiene autenticità, spirito provocatorio e ribollezza, che racconta personaggi in bilico durante epoche diverse e nella ricerca dell'originalità e del senso di colpa emergono ombre da thrille





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