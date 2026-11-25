A un anno dal peggior incendio a Hong Kong dal 1948, i sopravvissuti commemorano le 168 vittime. Il governatore Lee ha annunciato riforme e dimissioni, ma le famiglie chiedono risarcimenti.

A un anno dall'incendio devastante del complesso residenziale Wang Fuk Court, la comunità di Hong Kong si trova nel mezzo di un doloroso periodo di lutto e richiesta di risposte. Il disastro, avvenuto il 25 novembre 2025, ha causato 168 vittime, segnando l'evento più mortale nella città dal 1948. Tra i sopravvissuti, figure come Yip Ka Kui, un 68enne che ha perso la moglie Pak Sui Lin, continuano a portare il peso di questa tragedia personale e collettiva, inviando messaggi e foto alla defunta coniuge su WhatsApp in vista dell'anniversario.

La Vita Dopo l'Incendio Wang Fuk Court

Yip Ka Kui ricorda i momenti successivi alla tragedia, quando sei mesi dopo il fuoco è riuscito a rientrare nell'appartamento carbonizzato dove la coppia aveva vissuto per oltre due decenni. Con un mazzo di fiori in mano, si è trovato ad affrontare il silenzio di un appartamento buio, gridando verso il vuoto la sua disperazione e il desiderio di libertà per la moglie. Ora vive con il figlio maggiore, ma la routine quotidiana include il conforto virtuale di comunicare con chi non c'è più, sentendo che la moglie sia semplicemente via in un viaggio lungo.

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Dettagli Tecnici e Contesto dell'Incendio

L'incendio ha interessato sette degli otto complessi residenziali a 31 piani dello Wang Fuk Court, situato nel distretto settentrionale di Tai Po. Le ricerche indicano che i lavori di ristrutturazione erano in corso al momento del disastro, con gli edifici avvolti in impalcatura e teli antipolvere, condizioni che hanno probabilmente alimentato la rapida propagazione delle fiamme. Le torri rimangono attualmente disabitate, protette da pattuglie di polizia e recinzioni, con le facciate annerite ancora visibili come monito silenzioso della tragedia avvenuta.

Reazioni Ufficiali e Dimissioni Governative

Il governo locale ha adottato una linea rigorosa, vietando eventi commemorativi organizzati dallo Stato ma permettendo attività legali private. Il Segretario Capo Eric Chan ha confermato questa posizione questa settimana, sottolineando la distinzione tra supporto istituzionale e libertà individuale. Parallelamente, il leader di Hong Kong John Lee ha rilasciato un rapporto indipendente che ha parzialmente colpevolizzato quattro dipartimenti governativi, annunciando le dimissioni della Segretaria agli Edifici Winnie Ho, la prima funzionaria a rassegnare le dimissioni a causa di questo incendio.

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Impatto sulle Famiglie e Richieste di Giustizia

Per le famiglie delle vittime, l'ultimo anno è stato un ciclo incessante di udienze presiedute da un giudice e dibattiti sulle sistemazioni abitative a lungo termine. Phyllis Lo, 49 anni, ha perso la madre e ha descritto la perdita di parte della propria giovinezza, dedicando tempo alla causa invece che al lavoro. Molti sopravvissuti, come quelli che hanno abitato lì per 40 anni, lamentano l'ingiustizia di pagare il prezzo dei errori governativi e delle inazioni, chiedendo chiarezza sulle responsabilità che hanno portato a questa catastrofe.

Riforme e Piano di Risarcimento abitative

Il governo ha introdotto un piano di riacquisto per i proprietari e l'accesso a appartamenti sovvenzionati sostitutivi, una misura che la maggior parte dei residenti ha accettato come la via più rapida per ricostruire la propria vita. L'opzione di ricostruire lo Wang Fuk Court sul sito originale è stata scartata per la complessità dei tempi richiesti. Lee ha promesso riforme estensive nel settore edile, includendo leggi che criminalizzano gli accordi illeciti nelle appalti per lavori di ristrutturazione, cercando di prevenire il ripetersi di simili disastri futuri.