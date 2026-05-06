Anniversario Terremoto Friuli: Tra Memoria Storica e Protesta dei Sindaci

Durante le celebrazioni per i 50 anni del sisma in Friuli, i sindaci hanno chiesto al Presidente Mattarella una revisione delle norme sulla responsabilità penale per chi coordina la Protezione Civile.

Le celebrazioni per l'anniversario del tragico terremoto che colpì il Friuli sono state l'occasione per un momento di profonda riflessione non solo sulla memoria storica, ma anche sulle sfide attuali che i sindaci e i coordinatori della Protezione Civile devono affrontare nel loro delicato ruolo di gestione delle emergenze.

La commemorazione, svoltasi a Gemona del Friuli, ha visto la partecipazione di figure di altissimo profilo istituzionale, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'evento ha richiamato alla mente l'orrore di quel sisma che, mezzo secolo fa, in soli cinquantasette secondi di devastazione, riuscì a radere al suolo centrentrentasette paesi, causando la morte di quasi mille persone e ferendone oltre tremila.

In quell'occasione nacque il cosiddetto modello Friuli, un sistema di ricostruzione e gestione coordinata che, sotto la guida del Commissario Straordinario Giuseppe Zamberletti, divenne un esempio mondiale di efficienza, solidarietà e rapidità, gettando le basi per la nascita della moderna Protezione Civile e per il sistema di poteri di coordinamento attribuiti ai primi cittadini dei comuni in caso di calamità naturali. Nonostante il clima di solennità e il riconoscimento dei successi passati, la giornata è stata segnata da una forte componente di protesta.

I sindaci, guidati da figure come Ermes De Crignis, sindaco di Ravascletto e presidente della comunità montana della Carnia, hanno espresso una preoccupazione crescente riguardo alla tutela legale di chi opera in prima linea durante le emergenze. Al Presidente Mattarella è stata consegnata una lettera formale in cui si richiede un urgente aggiornamento della normativa vigente sulla responsabilità penale e amministrativa dei sindaci e dei coordinatori della Protezione civile.

Tale richiesta nasce da un senso di insicurezza giuridica che rischia di paralizzare l'azione amministrativa nei momenti di crisi. Il punto di rottura è stato raggiunto a seguito della condanna per omicidio colposo inflitta al sindaco di Preone, Andrea Marinis, e al coordinatore comunale Renato Valent, ritenuti responsabili della scomparsa del volontario Giuseppe De Paoli, avvenuta nel luglio del 2023 durante operazioni di ripristino della viabilità dopo un evento meteorologico estremo.

Questo precedente ha generato un clima di allarme tra i sindaci, che temono che l'impegno disinteressato nel soccorso possa tradursi in pesanti conseguenze giudiziarie, portando alcuni a minacciare persino il boicottaggio delle celebrazioni istituzionali. Il dibattito si è inoltre spostato sulla differenza abissale tra la gestione delle emergenze di cinquant'anni fa e quella odierna.

Paolo Pittis, che ha vissuto personalmente il dramma della perdita del padre e la lunga battaglia per riaprire l'albergo di famiglia, ha lanciato un monito severo: se un evento simile accadesse oggi, l'esito sarebbe probabilmente molto più problematico. Secondo Pittis, l'attuale eccesso di burocrazia e una ridotta ondata di solidarietà spontanea renderebbero i tempi di reazione molto più lenti e i processi di ricostruzione estremamente più complessi.

In questo contesto, il sostegno espresso dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è apparso fondamentale, poiché ha confermato la volontà del governo di proteggere il ruolo dei sindaci, affinché possano operare senza il timore costante di ritorsioni legali per decisioni prese in condizioni di estrema urgenza. Il Presidente Mattarella, dal canto suo, ha invitato a non smarrire i valori di coesione e solidarietà che hanno permesso al Friuli di rialzarsi, sottolineando come la storia non sia mai scontata e dipenda dalla responsabilità e dalle scelte coraggiose delle comunità.

La ricostruzione friulana viene ricordata come un esempio di rapidità e assenza di sprechi, un ideale a cui tendere oggi per contrastare non solo i disastri naturali, ma anche le fragilità sociali e gli squilibri globali





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