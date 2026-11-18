Il bilancio del 2026 tra la cattura di Nicolás Maduro, la guerra in Medio Oriente, la missione Artemis II e l'avanzata dell'intelligenza artificiale, secondo Reuters.

Il 2026 è stato, per molte persone, l'anno in cui il futuro sembrava essere arrivato. È quanto emerge dal bilancio annuale dell'agenzia Reuters, pubblicato il 18 novembre, che ripercorre le notizie più rilevanti dodici mesi di cronaca internazionale. L' intelligenza artificiale è entrata nella vita quotidiana, mentre la NASA è tornata sulla Luna.

Accanto ai progressi, il bilancio evidenzia anche il lato oscuro di questa trasformazione. Reuters segnala la diffusione di cyberattacchi, timori legati alla perdita di posti di lavoro e nuovi sviluppi nella guerra dei droni, il cui principale teatro è stato l'Ucraina, dove l'invasione russa iniziata nel 2022 è proseguita.

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Guerre e cattura di Nicolás Maduro nel 2026

Il conflitto più rilevante del 2026 è stato quello in Medio Oriente, dove Israele e Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran. Lo scontro si è rapidamente esteso a livello regionale e ha portato alla morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, uccisо in un raid aereo nel mese di febbraio.

Nel continente americano, il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato da forze statunitensi in un'operazione notturna e trasferito a New York, dove deve rispondere di accuse di traffico di droga. Maduro si è dichiarato non colpevole e ha trascorso il resto dell'anno in una prigione statunitense.

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Nel corso dell'anno, l'Iran ha colpito Stati del Golfo e ha bloccato lo Stretto di Hormuz, mentre in Libano è scoppiata una nuova guerra tra Israele e Hezbollah. A Gaza, le famiglie hanno continuato a fare i conti con le conseguenze del conflitto israelo-palestinese iniziato nel 2023, nonostante il cessate il fuoco, con attacchi che sono proseguiti.

Tecnologia, Artemis II e il futuro dell'intelligenza artificiale

La missione Artemis II della NASA è decollata da Cape Canaveral ed è stato il primo viaggio con astronauti verso la Luna da oltre mezzo secolo. I quattro astronauti hanno osservato dallo spazio la Terra, descritta come casa comune di tutta l'umanità.

Il progresso tecnologico ha alimentato anche timori crescenti. Reuters riferisce che l'intelligenza artificiale è apparsa sempre più sfuggire al controllo dei suoi creatori, mentre l'industria dei robot umanoidi in Cina si è espansa rapidamente, un tema molto dibattuto sui social media.

Tra gli eventi di portata globale, Reuters ricorda anche l'eclissi solare totale del 12 agosto 2026, fotografata dal Galactica Centre vicino all'Osservatorio Astrofisico di Javalambre ad Arcos de las Salinas, presso Teruel, in Spagna.

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Eventi globali, clima e sport nel 2026

Il clima ha segnato l'anno con siccità in Gran Bretagna, incendi in Indonesia e nel sud dell'Europa e un tifone insolitamente intenso in Cina. In Asia, il crollo di un'enorme parete di roccia e ghiaccio sulle montagne vicine al confine tra il Tibet e il Nepal ha provocato alluvioni catastrofiche nella valle sottostante.

Sul fronte sportivo, l'Italia ha ospitato i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, mentre i Mondiali di calcio, ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico, hanno preso il via a giugno. La Spagna ha conquistato il trofeo mondiale di calcio nel 2026, al termine di una competizione che ha richiamato tifosi da tutto il Nord America.

Gli Stati Uniti hanno celebrato i 250 anni dalla firma della Dichiarazione d'Indipendenza e ricordato i 25 anni dagli attentati alle Torri Gemelle del World Trade Center. Reuters sottolinea che oltre 600 fotografi hanno inviato più di un milione di foto da 183 Paesi durante l'intero anno.