Annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Burgenstock

Le trattative tra Stati Uniti e Iran previste per venerdì presso il resort di montagna di Burgenstock, in Svizzera, sono state annullate. Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato che i colloqui non avranno luogo, dopo che un portavoce della Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente statunitense JD Vance aveva annullato il viaggio previsto per venerdì in Svizzera, dove avrebbe dovuto incontrare i negoziatori iraniani per avviare i colloqui sull'attuazione dell'accordo raggiunto tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra.

Le trattative previste per venerdì tra Stati Uniti e Iran presso il resort di montagna di Burgenstock , in Svizzera, sono state annullate. Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato che i colloqui non avranno luogo, dopo che un portavoce della Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente statunitense JD Vance aveva annullato il viaggio previsto per venerdì in Svizzera, dove avrebbe dovuto incontrare i negoziatori iraniani per avviare i colloqui sull'attuazione dell'accordo raggiunto tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra.

Le trattative previste per venerdì tra Stati Uniti e Iran presso il resort di montagna di Burgenstock, in Svizzera, sono state annullate. Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato che i colloqui non avranno luogo, dopo che un portavoce della Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente statunitense JD Vance aveva annullato il viaggio previsto per venerdì in Svizzera, dove avrebbe dovuto incontrare i negoziatori iraniani per avviare i colloqui sull'attuazione dell'accordo raggiunto tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stati Uniti Iran Colloqui Burgenstock Accordo Di Pace

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il testo integrale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran: i 14 punti del memorandumBloomberg e altri giornali hanno pubblicato quella che dovrebbe essere l'intesa tra i due Paesi in guerra dal 28 febbraio (ma sul testo non ci sono conferme ufficiali)

Read more »

Accordo storico tra Iran e Stati Uniti: 14 punti per la paceUn memorandum d'intesa in 14 punti tra Iran e Stati Uniti prevede la fine delle ostilità, l'impegno a non produrre armi nucleari e la revoca delle sanzioni. Le parti si impegnano a rispettare la sovranità reciproca e a negoziare un accordo definitivo.

Read more »

L'Iran attende l'accordo con gli Stati Uniti in una situazione di incertezzaL'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti ha lasciato il Paese in una situazione di incertezza. Da un lato, c'è sollievo per la fine temporanea degli attacchi, ma dall'altro ci sono molte domande sulla durata dell'intesa e la consapevolezza che il regime non è crollato, anzi ne esce rafforzato agli occhi del mondo. Le divisioni attraversano anche lo stesso establishment della Repubblica Islamica, con un'ala pragmatica che vede nel compromesso l'unica via per garantire la salvezza e la sopravvivenza del sistema e i falchi intransigenti contrari a ogni trattativa con Washington.

Read more »

Stati Uniti e Iran firmano memorandum d'intesaGli Stati Uniti hanno reso pubblico il testo ufficiale del memorandum d'intesa con l'Iran. Il documento è stato illustrato in 14 punti e definisce una serie di misure chiave per la riapertura dello Stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie e l'indicazione delle aspettative condivise sul programma nucleare iraniano.

Read more »