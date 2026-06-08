Annullato definitivamente l'ex Hellwatt Festival di Reggio Emilia

Dopo mesi di dubbi e polemiche, l'ex Hellwatt festival, il grande evento musicale previsto alla RFC Arena di Reggio Emilia a luglio, è stato annullato. La società C.Volo, che gestisce l'Arena, ha cancellato tutti i concerti in programma dal 4 all'11 luglio, tra cui le esibizioni di artisti del calibro di Travis Scott, Kanye West, The Chainsmokers, Swedish House Mafia, Rita Ora e tanti altri, spiegando che non sussistono le condizioni necessarie per lo svolgimento. Il rimborso dei biglietti è garantito. L'evento era stato fin da subito circondato da incertezze riguardanti l'organizzazione e la figura del direttore artistico Victor Yari Milani, alla sua prima esperienza in un evento di tali dimensioni. Inoltre, la presenza di Kanye West aveva sollevato preoccupazioni da parte del Comune di Reggio Emilia per i suoi presunti episodi di antisemitismo. L'annullamento segna la fine di una vicenda complessa che aveva già visto la prefettura bloccare i concerti di Travis Scott e Kanye West per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

L'annuncio è arrivato lunedì dalla società C.Volo , che gestisce la RFC Arena di Reggio Emilia , e ha messo fine a una lunga serie di voci, dubbi e polemiche che circondavano l'ex Hellwatt festival, il grande evento musicale che avrebbe dovuto svolgersi nel corso del mese di luglio.

Secondo la nota ufficiale, i concerti previsti per il 4, il 5 e l'11 luglio sono stati cancellati perché non sussistono le condizioni necessarie per il loro svolgimento. Tra gli artisti in cartellone spiccavano nomi di grande richiamo internazionale come Travis Scott, Kanye West, The Chainsmokers, Swedish House Mafia, Rita Ora, Ozuna, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Ice Spice, Offset e Baby Gang. La società ha inoltre assicurato che tutti i biglietti acquistati saranno rimborsati.

Già il 28 maggio la prefettura aveva vietato i concerti di Travis Scott e Kanye West, rispettivamente in programma per il 17 e 18 luglio, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Tuttavia, il festival come complesso di eventi era oggetto di critiche fin dalla sua presentazione, avvenuta lo scorso febbraio, che lo aveva descritto come uno degli eventi musicali più ambiziosi mai organizzati in Italia.

Le perplessità riguardavano soprattutto l'organizzazione e, in particolare, la figura del direttore artistico Victor Yari Milani, alla sua prima esperienza in un festival di tali dimensioni e pressoché sconosciuto agli operatori del settore. All'inizio di maggio era emerso anche il disappunto del Comune di Reggio Emilia, che aveva chiesto chiarimenti agli organizzatori in merito alla presenza di Kanye West, il rapper statunitense più volte accusato di antisemitismo.

Il Comune aveva altresì evidenziato le notizie relative alla preparazione confusa dell'evento, che avrebbe dovuto attirare decine di migliaia di spettatori. Il cartellone,LCHE: Serata inaugurale del 4 luglio: Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Ice Spice, Offset e Baby Gang. Il 5 luglio: The Chainsmokers, Ozuna e Rita Ora. L'11 luglio: Swedish House Mafia.

L'annullamento definitivo segna la conclusione di una vicenda intricata che ha visto l'Hellwatt festival passare da progetto ambizioso a completa cancellazione, con ripercussioni sul piano economico per i ticket holder e per l'immagine della città di Reggio Emilia





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