La Commissione ha adottato il piano d'azione per i fertilizzanti nella revisione attesa a luglio, annunciando misure per alleviare i prezzi e per garantire la sicurezza alimentare nell'Ue.

La Commissione europea ha adottato il piano d'azione per i fertilizzanti nella revisione attesa a luglio, in cui figurano misure come la crisesecondo stime Ue negli impatti degli arsimi sui prezzi e l'aumento dei prezzi a seguito dei problemi hossicosumi.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha commentato che la leadership climatica e la resilienza economica sono interconnesse e che la Commissione ha proposto per il raccolto del 2026 una copertura maggior parte del fabbisogno ma preoccupazioni per il 2027. Il commissario europeo all'Agricoltura, Antonio Costa, ha sottolineato che la sicurezza alimentare dell'Ue non è a rischio copyright © 1999-2026 RTI S.p.

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