Anomalia nelle Certificazioni Uniche: a rischio migliaia di contribuenti

La Cgil denuncia errori nelle CU 2026 che potrebbero penalizzare i lavoratori dipendenti nell'accesso a importanti detrazioni fiscali. Nessuna risposta dal Mef nonostante la segnalazione.

Una grave anomalia nelle Certificazioni Uniche (CU) sta generando forte preoccupazione e rischia di penalizzare in modo significativo un numero elevato di contribuenti italiani. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ( Cgil ) ha sollevato l'allarme, inviando una lettera ufficiale al Ministero dell'Economia e delle Finanze ( Mef ) il 21 aprile scorso, senza tuttavia ricevere, a distanza di 24 ore dall'avvio della stagione dichiarativa, alcuna risposta.

La missiva, firmata dal segretario confederale Christian Ferrari e dalla presidentessa del Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia, è indirizzata direttamente al Ministro Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo. L'organizzazione sindacale ha rilevato, attraverso un attento monitoraggio delle proprie strutture territoriali e dei Centri di assistenza fiscale (CAF), che una porzione considerevole di sostituti d'imposta ha emesso Certificazioni Uniche relative all'anno 2026 contenenti dati inaccurati o addirittura mancanti riguardo alla natura del reddito di lavoro percepito dai dipendenti.

Questa omissione o errore è particolarmente critica in quanto impedisce la corretta verifica del diritto alla cosiddetta 'somma aggiuntiva', ovvero quella quota di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile, e all'ulteriore detrazione specifica per i redditi da lavoro dipendente, previste dalla Legge di Bilancio 2025. Tra i soggetti che hanno rilasciato CU difettose figurano Casse edili che hanno erogato l'Ape (Assegno per l'Anzianità Professionale Edile), diverse amministrazioni pubbliche e un numero non trascurabile di imprese private.

Il problema risiede nel fatto che, in queste CU errate, i redditi derivanti da lavoro dipendente o le relative indennità sostitutive sono stati erroneamente classificati come redditi di lavoro non inclusi nella categoria specifica. La Cgil sottolinea con forza la gravità di tale errore, evidenziando come gli importi in questione siano fondamentali per il calcolo preciso della somma aggiuntiva e per l'applicazione corretta delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

L'architettura attuale del Modello 730, infatti, non consente di recuperare tali benefici economici in fase di dichiarazione dei redditi qualora il dato di partenza fornito dalla Certificazione Unica sia incompleto o errato. In altre parole, se la CU non riporta correttamente la natura del reddito, il contribuente rischia di perdere il diritto a importanti agevolazioni fiscali.

Questo scenario potrebbe avere un impatto economico significativo su migliaia di lavoratori dipendenti, soprattutto su quelli che percepiscono redditi più bassi e che quindi beneficiano maggiormente di queste detrazioni. La Cgil chiede quindi un intervento urgente da parte del Mef per risolvere la situazione e garantire che tutti i contribuenti possano beneficiare pienamente dei diritti previsti dalla legge.

L'organizzazione sindacale si è resa disponibile a collaborare con il Ministero per individuare le cause dell'anomalia e trovare soluzioni efficaci per correggere le CU errate e tutelare i lavoratori. La mancanza di una risposta tempestiva da parte del Mef alimenta la preoccupazione che la situazione possa aggravarsi ulteriormente con il procedere della campagna dichiarativa.

La Cgil ha espresso forte preoccupazione per le possibili conseguenze di questa anomalia, sottolineando che la correzione delle CU errate potrebbe risultare complessa e richiedere tempi lunghi, creando disagi e incertezze per i contribuenti. Inoltre, l'organizzazione sindacale ha evidenziato che la situazione potrebbe essere particolarmente problematica per i lavoratori che hanno percepito l'Ape, in quanto l'indennità sostitutiva è spesso certificata in modo errato.

La Cgil ha quindi sollecitato il Mef a fornire istruzioni chiare ai sostituti d'imposta su come correggere le CU errate e a garantire che i contribuenti abbiano accesso a un'adeguata assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi. L'organizzazione sindacale ha inoltre annunciato che continuerà a monitorare attentamente la situazione e a fornire assistenza ai lavoratori che si trovano ad affrontare problemi a causa delle CU errate.

La Cgil ha ribadito che la corretta certificazione dei redditi è un diritto fondamentale dei lavoratori e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha il dovere di garantire che questo diritto sia rispettato. La mancata risoluzione di questa anomalia potrebbe compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema fiscale e generare ulteriori difficoltà per le famiglie e le imprese italiane.

La Cgil si riserva di valutare ulteriori azioni a tutela dei lavoratori qualora il Mef non dovesse intervenire tempestivamente per risolvere la situazione





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Certificazioni Uniche CU Cgil Mef Detrazioni Fiscali Somma Aggiuntiva Redditi Da Lavoro Dipendente Ape Modello 730

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Minetti, il ministero della Giustizia risponde: «Nessun anomalia»Il ministero della Giustizia respinge i dubbi sul caso Nicole Minetti. 'Nessuno degli...

Read more »

Cgil-Flc-Inca, premiate 7 scuole su sicurezza sul lavoroIl concorso, fortemente voluto da Cgil, Flc e Inca, nasce in un contesto dove i numeri di infortuni e malattie professionali sono ancora critici.

Read more »

Allarme della Cgil: raffica di errori nelle certificazioni unicheAttenzione focalizzata sugli edili: il bonus-detrazione introdotto nella penultima legge di Bilancio si calcola in percentuale del reddito complessivo del lavoratore.

Read more »

Fisco, l’allarme della Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditiI Caf del sindacato denunciano la presenza di errori nel calcolo del nuovo taglio al cuneo fiscale. Segnalazione inviata già all’Economia e ancora in attesa di riscontro

Read more »

730, errori nelle Certificazioni Uniche. L’allarme Cgil: «Rischio perdita bonus e detrazioni nel precompilato»A poche ore dalla dichiarazione precompilata, il sindacato e i Caaf segnalano errori diffusi nelle Certificazioni Uniche che potrebbero impedire a molti lavoratori di ottenere correttamente i rimborsi

Read more »

730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare...

Read more »