ANSA.it introduce l’abbonamento "Consentless" per chi rifiuta i cookie di tracciamento

ANSA.it offre un’abbonamento alternativo per gli utenti che non accettano i cookie di profilazione, permettendo loro di continuare a leggere i contenuti del sito. Scopri come funziona e quali sono le opzioni disponibili.

Se hai deciso di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, ANSA.it ti offre un’alternativa per continuare a fruire dei contenuti del sito. Puoi sottoscrivere l’abbonamento " Consentless " a un prezzo molto conveniente, oppure optare per un altro tipo di abbonamento per accedere al sito.

Un pop-up ti informerà quando avrai esaurito il numero di contenuti gratuiti disponibili in 30 giorni. In questo caso, potrai comunque visualizzare tutti i titoli del sito, ma per leggere ulteriori articoli dovrai attendere il successivo ciclo di 30 giorni. Se invece hai cambiato idea e non desideri abbonarti, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per accedere a tutti i titoli di ANSA.it e a 10 contenuti gratuiti ogni 30 giorni.

Questo servizio base ti permette di navigare in modo limitato ma senza costi aggiuntivi. Se decidi di accettare tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento, ANSA.it e 750 terze parti selezionate utilizzeranno cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali. Questi dati verranno utilizzati per fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con gli annunci e i contenuti, condurre ricerche di mercato e migliorare i prodotti e i servizi offerti.

Per ulteriori informazioni, puoi accedere all’area dedicata sul sito o contattare il servizio clienti al numero verde 800 938 881. L’assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00. Ricorda che tutte le foto presenti sul sito sono protette da copyright e non possono essere riprodotte senza autorizzazione





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ANSA.It Cookie Abbonamento Consentless Tracciamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANSA.it: Nuove Opzioni di Accesso e Aggiornamenti su Sibari e MilanoANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' per chi rifiuta i cookie di profilazione, riapre il Parco archeologico di Sibari dopo l'alluvione e riporta l'esclusione della Brigata Ebraica da un corteo a Milano.

Read more »

ANSA-LA-STORIA/ Il sogno di Giulia, nel pozzo di Orvieto senza camminareIl sogno di Giulia è diventato realtà tra le rampe elicoidali del Pozzo di San Patrizio di Orvieto. (ANSA)

Read more »

ANSA.it: Nuove Opzioni di Accesso per Chi Non Accetta i CookieANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' e altre soluzioni per gli utenti che rifiutano i cookie di profilazione e tracciamento, garantendo l'accesso alle informazioni nel rispetto della privacy.

Read more »

L'Irpef da cambiare e gli 11 milioni che non la paganoANSA - di Corrado Chiominto. (ANSA)

Read more »

Forum ANSA con Elena Beccalli, rettrice dell'Università Cattolica del Sacro CuoreDiretta streaming lunedì 27 aprile alle 15.15 (ANSA)

Read more »

ANSA.it: Nuove Opzioni di Accesso per Chi Non Accetta i CookieANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' e altre opzioni per gli utenti che rifiutano i cookie di profilazione e tracciamento, garantendo l'accesso alle informazioni nel rispetto della privacy.

Read more »