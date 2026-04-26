ANSA.it: Nuove Opzioni di Accesso e Aggiornamenti su Sibari e Milano

ANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' per chi rifiuta i cookie di profilazione, riapre il Parco archeologico di Sibari dopo l'alluvione e riporta l'esclusione della Brigata Ebraica da un corteo a Milano.

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La riapertura del parco testimonia la resilienza della comunità locale e l'impegno delle istituzioni nel preservare la memoria storica del territorio. A Milano, invece, si è verificata una polemica durante un corteo, con l'esclusione della Brigata Ebraica. Secondo quanto dichiarato da Fiano, l'esclusione sarebbe stata motivata dalla presenza della stella di David, simbolo dell'identità ebraica. Questo episodio solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulla tolleranza, temi di fondamentale importanza nel dibattito pubblico.

ANSA.it continua a seguire da vicino questi e altri eventi, fornendo un'informazione accurata e imparziale per consentire ai cittadini di formarsi un'opinione consapevole





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