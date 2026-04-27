ANSA.it: Nuove Opzioni di Accesso per Chi Non Accetta i Cookie

ANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' e altre soluzioni per gli utenti che rifiutano i cookie di profilazione e tracciamento, garantendo l'accesso alle informazioni nel rispetto della privacy.

ANSA.it introduce nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento. L'agenzia di stampa, consapevole dell'importanza della privacy degli utenti e del diritto di scegliere come vengono utilizzati i propri dati, ha sviluppato un sistema flessibile che permette a tutti di accedere alle informazioni, pur rispettando le preferenze individuali.

Chi ha precedentemente espresso il rifiuto per i cookie di profilazione e tracciamento, avrà ora la possibilità di aderire all'abbonamento 'Consentless', una soluzione economica pensata appositamente per chi desidera continuare a fruire dei contenuti di ANSA.it senza compromettere la propria privacy. In alternativa, è possibile optare per uno dei diversi abbonamenti standard offerti dall'agenzia, che garantiscono un accesso completo e illimitato a tutti i contenuti disponibili sul sito.

Il sistema di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie è strutturato in modo da garantire una fruizione continua, seppur con alcune limitazioni. Dopo aver raggiunto il limite di 30 giorni di accesso ai contenuti consentiti, un pop-up informativo avviserà l'utente, ricordandogli che potrà continuare a visualizzare tutti i titoli del sito, ma per accedere agli articoli completi dovrà attendere il successivo periodo di 30 giorni.

Questa soluzione permette di bilanciare il diritto all'informazione con il rispetto della privacy, offrendo agli utenti una chiara alternativa all'accettazione dei cookie. ANSA.it sottolinea l'importanza di una navigazione consapevole e trasparente, fornendo agli utenti tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate riguardo alla gestione dei propri dati personali. L'agenzia si impegna a garantire un'esperienza utente positiva e rispettosa delle scelte individuali, offrendo soluzioni flessibili e accessibili a tutti.

L'obiettivo è quello di mantenere un elevato standard di qualità dell'informazione, pur adattandosi alle nuove esigenze e sensibilità degli utenti in materia di privacy. Per coloro che desiderano modificare la propria scelta iniziale e accedere a un numero maggiore di contenuti, ANSA.it offre la possibilità di esprimere il consenso ai cookie di profilazione e tracciamento. In questo caso, gli utenti potranno leggere tutti i titoli del sito e accedere a 10 contenuti ogni 30 giorni, beneficiando del servizio base.

L'accettazione di tutti i cookie, inclusi quelli pubblicitari e di tracciamento, consente invece un accesso completo e illimitato a tutti i contenuti di ANSA.it, oltre a permettere all'agenzia e a 750 terze parti selezionate di raccogliere ed elaborare i dati personali degli utenti per finalità di personalizzazione degli annunci e dei contenuti, valutazione dell'interazione con gli stessi, ricerche di mercato e miglioramento dei prodotti e dei servizi. ANSA.it mette a disposizione un servizio di assistenza clienti dedicato per fornire supporto e chiarimenti agli utenti riguardo alle diverse opzioni di abbonamento e alla gestione dei cookie.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00, al numero verde 800 938 881. L'agenzia invita gli utenti a consultare la pagina dedicata alla privacy per maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di trattamento dei dati personali





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