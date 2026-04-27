ANSA.it: Nuove Opzioni di Accesso per Chi Non Accetta i Cookie

ANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' e altre opzioni per gli utenti che rifiutano i cookie di profilazione e tracciamento, garantendo l'accesso alle informazioni nel rispetto della privacy.

ANSA .it introduce nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento. L'agenzia di stampa, consapevole dell'importanza della privacy degli utenti e del diritto di scegliere come vengono utilizzati i propri dati, ha sviluppato un sistema flessibile che permette a tutti di accedere alle informazioni, pur rispettando le preferenze individuali.

Chi ha precedentemente espresso il rifiuto per i cookie di profilazione e tracciamento, avrà ora la possibilità di aderire all'abbonamento 'Consentless', una soluzione economica pensata appositamente per chi desidera continuare a fruire dei contenuti di ANSA.it senza compromettere la propria privacy. In alternativa, è possibile optare per uno dei diversi abbonamenti standard offerti dall'agenzia, che garantiscono un accesso completo e illimitato a tutti i contenuti disponibili sul sito.

Il sistema di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie è strutturato in modo trasparente e informativo. Dopo aver raggiunto il limite di contenuti consentiti – pari a 30 giorni di accesso a un numero limitato di articoli – un pop-up avviserà l'utente, ricordandogli la possibilità di continuare a visualizzare i titoli di tutte le notizie pubblicate sul sito.

Tuttavia, per accedere al testo completo degli articoli, sarà necessario attendere il successivo periodo di 30 giorni. Questa soluzione permette ad ANSA.it di bilanciare il rispetto della privacy degli utenti con la necessità di sostenere la produzione di un'informazione di qualità. L'agenzia sottolinea che l'utilizzo dei cookie di profilazione e tracciamento, se accettato, consente di offrire un'esperienza di navigazione più personalizzata e mirata, grazie alla raccolta e all'elaborazione dei dati personali degli utenti.

Questi dati vengono utilizzati per fornire annunci e contenuti pertinenti, valutare l'interazione con gli stessi, condurre ricerche di mercato e migliorare costantemente i prodotti e i servizi offerti. L'ANSA garantisce la massima trasparenza nell'utilizzo dei dati, informando gli utenti sulle finalità della raccolta e sulle modalità di trattamento. Per coloro che desiderano modificare la propria scelta iniziale e accedere a un numero maggiore di contenuti, ANSA.it offre la possibilità di esprimere il consenso ai cookie di profilazione e tracciamento.

In questo caso, gli utenti potranno leggere tutti i titoli del sito e accedere a 10 contenuti ogni 30 giorni, beneficiando del servizio base. L'accettazione di tutti i cookie, inclusi quelli pubblicitari, permette di sfruttare appieno le funzionalità del sito e di ricevere contenuti personalizzati in base ai propri interessi. ANSA.it collabora con oltre 750 terze parti selezionate per garantire la qualità e la pertinenza degli annunci e dei contenuti proposti.

L'agenzia mette a disposizione un servizio di assistenza clienti dedicato per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio degli utenti. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00, ed è raggiungibile telefonicamente al numero verde 800 938 881. ANSA.it si impegna a fornire un'esperienza di navigazione positiva e rispettosa della privacy di tutti i suoi utenti, offrendo soluzioni flessibili e trasparenti per l'accesso ai contenuti





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