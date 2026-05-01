ANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' e nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie di profilazione e tracciamento, garantendo flessibilità e rispetto della privacy.

ANSA.it introduce nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento. L'agenzia di stampa, consapevole dell'importanza della privacy degli utenti e del diritto a navigare senza essere costantemente tracciati, ha sviluppato un sistema flessibile che permette a tutti di accedere alle informazioni, pur rispettando le preferenze individuali.

Chi ha precedentemente espresso il rifiuto per i cookie di profilazione e tracciamento, avrà ora la possibilità di aderire all'abbonamento 'Consentless', una soluzione economica pensata appositamente per chi desidera continuare a fruire dei contenuti di ANSA.it senza compromettere la propria privacy. In alternativa, è possibile optare per uno dei diversi abbonamenti standard offerti dall'agenzia, che garantiscono un accesso completo e illimitato a tutti i contenuti disponibili sul sito.

Il sistema di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie è strutturato in modo da garantire una fruizione continua, seppur con alcune limitazioni. Dopo aver raggiunto il limite di contenuti consentiti – che corrisponde a 30 giorni di accesso a un numero limitato di articoli – apparirà un pop-up che informerà l'utente del raggiungimento del limite.

L'utente potrà comunque continuare a visualizzare tutti i titoli presenti sul sito, ma per accedere al testo completo degli articoli dovrà attendere il successivo periodo di 30 giorni. Questa soluzione permette ad ANSA.it di bilanciare la necessità di offrire contenuti di qualità con il rispetto della privacy degli utenti, garantendo al contempo la sostenibilità economica dell'agenzia.

È importante sottolineare che l'accettazione dei cookie di profilazione e tracciamento, anche solo parziale, permette di accedere a un numero maggiore di contenuti (10 articoli ogni 30 giorni con il servizio base) e contribuisce a migliorare l'esperienza di navigazione, grazie alla personalizzazione degli annunci e dei contenuti proposti. L'utilizzo di cookie e tecnologie simili, condiviso con 750 terze parti selezionate, consente di raccogliere ed elaborare dati personali per fornire annunci e contenuti mirati, valutare l'interazione con essi, condurre ricerche di mercato e migliorare costantemente i prodotti e i servizi offerti.

ANSA.it mette a disposizione un servizio di assistenza clienti dedicato per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio riguardante le nuove modalità di accesso ai contenuti e la gestione dei cookie. Gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00, al numero verde 800 938 881. È inoltre possibile trovare maggiori informazioni accedendo alla pagina dedicata alla privacy sul sito ANSA.it.

L'agenzia sottolinea l'importanza di una scelta consapevole e informata riguardo alla gestione dei cookie, offrendo agli utenti tutte le informazioni necessarie per prendere la decisione più adatta alle proprie esigenze. Parallelamente, ANSA.it continua a investire nello sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni per garantire un'esperienza di navigazione sempre più efficiente, sicura e rispettosa della privacy.

Infine, si segnala che a Prato si è tenuto un forum economico dedicato alle opportunità legate alla regione, un evento che sottolinea l'impegno di ANSA.it nel fornire informazioni rilevanti anche a livello locale e territoriale. L'informazione economica e territoriale è un pilastro fondamentale dell'offerta informativa di ANSA.it, che si impegna a fornire un quadro completo e aggiornato della realtà italiana





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