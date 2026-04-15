ANSA.it: Nuove Opzioni di Accesso tra Abbonamenti e Consenso ai Cookie

ANSA.it lancia una nuova politica sui cookie, offrendo abbonamenti flessibili e opzioni di consenso per l'accesso ai contenuti, privilegiando la privacy degli utenti o una fruizione completa tramite sottoscrizione.

ANSA.it ha introdotto una nuova politica sull'utilizzo dei cookie, offrendo agli utenti diverse opzioni per accedere ai contenuti del sito. Per coloro che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, è disponibile un abbonamento denominato 'Consentless', proposto a un costo molto contenuto. Questa soluzione permette di navigare sul sito senza essere soggetti alle attività di tracciamento tipicamente associate ai cookie pubblicitari e di profilazione. In alternativa, gli utenti possono optare per altri piani di abbonamento che garantiscono l'accesso completo a ANSA.it.

La modalità di accesso tramite abbonamento è pensata per bilanciare la protezione della privacy dell'utente con la necessità per la testata giornalistica di sostenere i propri costi operativi, che includono la produzione di notizie e contenuti di qualità. L'abbonamento 'Consentless' è concepito per essere un'opzione economica e accessibile, garantendo comunque un'esperienza di lettura completa e senza interruzioni per chi desidera tutelare la propria privacy online.

Attraverso un semplice pop-up, gli utenti che non hanno aderito a un abbonamento a pagamento e non hanno acconsentito all'uso dei cookie di profilazione e tracciamento, verranno informati una volta raggiunto il limite di contenuti consentiti in un periodo di 30 giorni. Sarà comunque possibile visualizzare l'elenco dei titoli di tutte le notizie presenti sul sito, ma per accedere ai contenuti completi di articoli aggiuntivi, sarà necessario attendere l'inizio del successivo periodo di 30 giorni. Questa limitazione mira a incentivare l'adesione a forme di abbonamento che permettano una fruizione illimitata, pur rispettando le scelte individuali in termini di privacy.

La scelta è quindi chiara: o si acconsente all'utilizzo dei cookie per una fruizione gratuita (con alcune limitazioni) o si opta per un abbonamento per una navigazione senza vincoli e nel pieno rispetto della propria privacy. L'obiettivo di ANSA.it è quello di fornire un servizio informativo completo e affidabile, garantendo al contempo flessibilità e trasparenza nelle modalità di accesso ai contenuti. Per chi invece ha cambiato idea o non desidera sottoscrivere un abbonamento, ANSA.it offre la possibilità di esprimere il proprio consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione e tracciamento.

In questo scenario, gli utenti potranno leggere tutti i titoli del sito e accedere a un massimo di 10 contenuti ogni 30 giorni, configurando questo come il servizio base. Questo approccio è volto a garantire un accesso minimo ai contenuti informativi anche per coloro che non desiderano impegnarsi in un abbonamento, pur mantenendo un meccanismo di fruizione controllata. L'accettazione di tutti i cookie, inclusi quelli di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, consentirà ad ANSA.it e a 750 partner terzi selezionati di raccogliere ed elaborare i dati personali degli utenti.

Questi dati verranno impiegati per fornire annunci e contenuti personalizzati, valutare l'interazione degli utenti con pubblicità e contenuti, condurre ricerche di mercato approfondite e, in ultima analisi, migliorare i prodotti e i servizi offerti dal sito. È fondamentale comprendere che l'accettazione dei cookie comporta un utilizzo più estensivo dei dati personali ai fini di personalizzazione e profilazione, una pratica comune nel settore dell'editoria online per sostenere i modelli di business basati sulla pubblicità.

Per ottenere maggiori informazioni su queste nuove politiche e sulle opzioni disponibili, gli utenti sono invitati ad accedere al sito ANSA.it o a contattare il numero verde dedicato all'assistenza clienti, il numero 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo con un orario esteso per venire incontro alle esigenze degli utenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Questa disponibilità telefonica è pensata per offrire supporto e chiarimenti personalizzati, aiutando gli utenti a comprendere le implicazioni delle diverse scelte riguardo ai cookie e agli abbonamenti. ANSA.it si impegna a fornire un canale di comunicazione diretto per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda, garantendo un'esperienza utente informata e consapevole. La trasparenza è un valore chiave in questo nuovo approccio, e l'assistenza clienti gioca un ruolo cruciale nel facilitare tale trasparenza, permettendo a ciascun utente di prendere decisioni informate sul proprio accesso ai contenuti e sul trattamento dei propri dati.

La campagna informativa mira a educare gli utenti sui benefici e gli svantaggi di ciascuna opzione, promuovendo una navigazione responsabile e consapevole sul web. L'innovazione tecnologica e le normative sulla privacy spingono le testate giornalistiche a trovare nuovi modelli di sostenibilità, e ANSA.it sta affrontando questa sfida con un approccio che valorizza la scelta dell'utente e la protezione dei suoi dati personali, senza compromettere la qualità e l'accessibilità dell'informazione.





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ANSA.It Cookie Abbonamento Privacy Dati Personali

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