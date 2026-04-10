ANSA.it: Nuove Opzioni per la Privacy - Abbonamenti e Accesso ai Contenuti

ANSA.it introduce nuove soluzioni per garantire l'accesso ai contenuti nel rispetto della privacy degli utenti. Sono disponibili abbonamenti senza tracciamento e diverse opzioni per la fruizione, con l'obiettivo di bilanciare la trasparenza e la sostenibilità del sito.

Se hai scelto di preservare la tua privacy e non desideri accettare i cookie di profilazione e tracciamento, ANSA .it ti offre la possibilità di accedere ai suoi contenuti attraverso diverse opzioni di abbonamento. Questa iniziativa mira a garantire l'accesso alle informazioni anche a coloro che preferiscono non condividere i propri dati personali per finalità pubblicitarie e di analisi comportamentale.

L'offerta principale è l'abbonamento 'Consentless', disponibile a un costo particolarmente accessibile, studiato per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti, garantendo l'accesso completo a tutti i contenuti del sito senza la necessità di accettare cookie di profilazione. In alternativa, per coloro che non desiderano sottoscrivere un abbonamento, è possibile optare per un'altra tipologia di accesso, che prevede l'accettazione di cookie, con una fruizione limitata dei contenuti. \L'abbonamento 'Consentless' offre una soluzione completa per chi desidera navigare su ANSA.it senza alcun tracciamento, garantendo l'accesso a tutti gli articoli e le notizie pubblicate sul sito. Un aspetto importante riguarda la durata e il rinnovo: l'abbonamento ha una durata annuale e non prevede il rinnovo automatico, consentendo all'utente di decidere liberamente se rinnovare o meno. Per quanto riguarda la pubblicità, anche con l'abbonamento 'Consentless', sarà presente sul sito, ma in forma non profilata, ovvero non basata sull'analisi dei dati dell'utente. Sarà inoltre possibile gestire le preferenze pubblicitarie attraverso un apposito pannello di controllo. In questo modo, ANSA.it offre un'esperienza di navigazione più rispettosa della privacy, pur continuando a finanziare la propria attività editoriale attraverso la pubblicità. È una scelta importante per l'utente che tutela la sua privacy e per l'editore che garantisce l'accesso alle informazioni. Per fornire un'esperienza d'uso trasparente e consapevole, un pop-up avvertirà l'utente che ha raggiunto il limite dei contenuti consentiti (nel caso di scelta di accesso basato sull'accettazione dei cookie con fruizione limitata), indicando il numero di articoli visualizzabili in un determinato periodo di tempo (ad esempio, 10 contenuti ogni 30 giorni), dopo il quale sarà necessario attendere per accedere a nuovi contenuti. Questa strategia mira a bilanciare la necessità di finanziamento del sito con il rispetto della privacy degli utenti.\Per gli utenti che decidono di accettare i cookie di profilazione e tracciamento, ANSA.it offre una fruizione completa dei contenuti, con la possibilità di accedere a tutti gli articoli e le notizie pubblicate sul sito senza limitazioni. In questo caso, l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie da parte di ANSA.it e di circa 750 terze parti selezionate. Questi cookie e tecnologie simili vengono utilizzati per raccogliere ed elaborare i dati personali degli utenti, al fine di fornire annunci e contenuti personalizzati, valutare l'interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato e migliorare i prodotti e i servizi offerti. È importante sottolineare che l'accettazione dei cookie implica l'accettazione di queste pratiche di profilazione e tracciamento. ANSA.it mette a disposizione diverse modalità per informare e supportare gli utenti, offrendo un servizio di assistenza clienti per fornire chiarimenti e rispondere a eventuali dubbi. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata all'interno del sito web oppure contattare il numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00, offrendo un supporto completo per tutte le esigenze degli utenti





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