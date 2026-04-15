ANSA.it: Nuove Soluzioni per la Privacy e l'Accesso ai Contenuti

ANSA.it introduce nuove opzioni per gli utenti che desiderano proteggere la propria privacy e accedere ai contenuti del sito. Scopri l'abbonamento 'Consentless' e le altre alternative disponibili.

Hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento? ANSA.it offre soluzioni alternative per accedere ai suoi contenuti. In risposta alle crescenti preoccupazioni sulla privacy e al desiderio degli utenti di navigare senza tracciamento, è ora disponibile l'abbonamento 'Consentless'. Questo abbonamento, proposto a un costo molto accessibile, permette di accedere a tutti i contenuti del sito senza dover accettare i cookie. È una scelta ideale per chi desidera proteggere la propria privacy e godere appieno dell'esperienza di navigazione offerta da ANSA.it. In alternativa, è possibile scegliere un altro abbonamento per fruire appieno dei contenuti, con diverse opzioni che si adattano alle esigenze individuali. ANSA.it si impegna a fornire un'esperienza utente trasparente e rispettosa della privacy, offrendo alternative chiare e semplici per l'accesso ai contenuti. L'obiettivo è garantire a tutti gli utenti la possibilità di consultare le notizie e gli approfondimenti, indipendentemente dalle proprie preferenze in materia di cookie. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una navigazione più consapevole e responsabile.

Cosa accade se si rifiutano i cookie e non ci si abbona? Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in un periodo di 30 giorni. Questo significa che potrai continuare a visualizzare tutti i titoli del sito, rimanendo aggiornato sulle ultime notizie. Tuttavia, per aprire altri contenuti, sarà necessario attendere il successivo periodo di 30 giorni. Questa limitazione temporale permette di bilanciare la fruizione dei contenuti gratuiti con la necessità di finanziare il servizio giornalistico. È importante sottolineare che l'accesso ai titoli rimane sempre garantito, assicurando agli utenti la possibilità di restare informati. Questa soluzione è pensata per offrire un compromesso tra la completa fruizione dei contenuti e il rispetto delle scelte di privacy degli utenti. In ogni caso, ANSA.it mette a disposizione diverse opzioni per soddisfare le diverse esigenze.

Per chi desidera una fruizione completa dei contenuti, è sempre possibile esprimere il proprio consenso ai cookie di profilazione e tracciamento. Accettando tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, è possibile leggere tutti i titoli di ANSA.it e accedere a 10 contenuti aggiuntivi ogni 30 giorni, attraverso il servizio base. Questo consente di beneficiare di un'esperienza di navigazione personalizzata, basata sugli interessi dell'utente. Inoltre, se accetti tutti i cookie, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali, fornendo annunci e contenuti personalizzati, valutando l'interazione con annunci e contenuti, effettuando ricerche di mercato e migliorando i prodotti e i servizi. Per maggiori informazioni, puoi accedere al sito web dedicato o contattare il numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Il sito ANSA.it continua ad evolversi per garantire un'esperienza utente di alta qualità, nel rispetto della privacy e delle preferenze individuali. Questa flessibilità permette agli utenti di scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze, mantenendo l'accesso alle informazioni e agli aggiornamenti quotidiani





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