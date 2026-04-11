ANSA.it: Nuovi Abbonamenti per un'Esperienza di Navigazione Personalizzata e Rispetto della Privacy

ANSA.it introduce nuove opzioni di abbonamento, tra cui 'Consentless', per garantire l'accesso alle notizie nel rispetto della privacy degli utenti. Scopri come personalizzare la tua esperienza di navigazione e controllare le tue preferenze.

Se hai scelto di preservare la tua privacy e non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, ANSA.it ti offre ora la possibilità di accedere ai suoi contenuti attraverso diverse opzioni di abbonamento. Questa nuova iniziativa è pensata per garantire un'esperienza di navigazione personalizzata e rispettosa della tua scelta, permettendoti di fruire delle notizie senza compromettere la tua privacy.

Puoi scegliere di aderire all'abbonamento 'Consentless', studiato appositamente per chi desidera evitare il tracciamento, a un costo estremamente accessibile. In alternativa, puoi optare per altri piani di abbonamento che ti permettono di accedere a tutti i contenuti del sito, scegliendo quello che meglio si adatta alle tue esigenze. La durata dell'abbonamento 'Consentless' è annuale, senza rinnovo automatico, per darti il pieno controllo sulla gestione del tuo abbonamento. In ogni momento, un pop-up ti informerà sul tuo accesso, avvertendoti quando hai raggiunto il limite dei contenuti consentiti nell'arco di 30 giorni. Potrai comunque continuare a consultare tutti i titoli delle notizie sul sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere l'inizio del periodo successivo di 30 giorni. Questo ti assicura di rimanere sempre aggiornato, senza interruzioni, sulla situazione informativa nazionale e internazionale.\ANSA.it si impegna a fornire un'esperienza di navigazione trasparente e coerente con le tue preferenze. Anche scegliendo l'abbonamento 'Consentless', visualizzerai comunque la pubblicità, ma questa sarà non profilata e, soprattutto, gestibile tramite il pannello delle preferenze. Questo significa che potrai controllare in modo diretto le impostazioni relative alla pubblicità, personalizzando la tua esperienza di navigazione e limitando al minimo il disturbo. La piattaforma è progettata per offrirti un controllo completo sui tuoi dati e sulla tua privacy, rispettando le tue scelte e garantendoti un'esperienza informativa di qualità. L'obiettivo è quello di conciliare la libertà di informazione con il diritto alla privacy, offrendo diverse opzioni per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Che tu scelga l'abbonamento 'Consentless' o un altro piano, ANSA.it si impegna a garantirti l'accesso alle notizie in modo semplice, intuitivo e rispettoso delle tue preferenze.\Se cambi idea e desideri usufruire di tutti i servizi offerti da ANSA.it, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento. In questo caso, potrai accedere a tutti i titoli del sito e consultare fino a 10 contenuti ogni 30 giorni, attraverso il servizio base. In questo modo, potrai accedere a un'esperienza di navigazione più ampia, arricchita da contenuti personalizzati. Accettando tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, consenti a ANSA.it e a un team selezionato di 750 terze parti di utilizzare cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali. Questi dati saranno utilizzati per fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l'interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato e migliorare costantemente i prodotti e i servizi offerti. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni, puoi contattare il servizio clienti ANSA.it. Puoi accedere all'area dedicata sul sito web oppure telefonare al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00. L'impegno di ANSA.it è quello di offrirti un'esperienza informativa completa e personalizzata, nel rispetto della tua privacy e delle tue preferenze





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