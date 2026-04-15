ANSA.it: Scegli tra Abbonamenti e Cookie per un'Esperienza su Misura

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Privacy e scelte dell'utente sui cookie: profilazione e abbonamentiL'utente ha la possibilità di scegliere tra l'accettazione della profilazione pubblicitaria e di contenuti personalizzati tramite cookie o l'adesione a un'offerta economica equivalente, come un abbonamento. Il testo spiega le opzioni disponibili sul sito e le conseguenze delle scelte dell'utente.

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ANSA.it: Opzioni di abbonamento e gestione dei cookieANSA.it offre diverse opzioni di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie di profilazione e tracciamento, inclusa l'opzione 'Consentless' a basso costo. Gli utenti possono anche scegliere di esprimere il consenso ai cookie o optare per un abbonamento che permette l'accesso limitato. Vengono forniti dettagli sui servizi di abbonamento e assistenza clienti.

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Consenso Cookie e Abbonamenti: Le Scelte per la Tua Privacy e i Contenuti PersonalizzatiInformazioni sulle scelte relative ai cookie e alla profilazione pubblicitaria sui siti del gruppo Corriere, offrendo l'opzione di rifiuto e abbonamento per proteggere la privacy dell'utente. Inoltre, breve cenno al ritorno dell'uncinetto e del lavoro a maglia.

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ANSA.it: Opzioni di accesso ai contenuti dopo il rifiuto dei cookieANSA.it offre diverse opzioni di accesso ai suoi contenuti per gli utenti che rifiutano i cookie di profilazione. È possibile abbonarsi a 'Consentless', scegliere un altro abbonamento o accettare i cookie per un accesso limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili tramite il servizio clienti.

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ANSA.it: Opzioni di abbonamento per utenti senza cookie di profilazioneANSA.it offre diverse opzioni di abbonamento agli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento. È disponibile un abbonamento 'Consentless' a basso costo o altre opzioni a pagamento. In alternativa, gli utenti possono accettare i cookie per l'accesso gratuito limitato o accedere al servizio base, con un limite di contenuti visualizzabili ogni 30 giorni. Sono fornite informazioni sul funzionamento e assistenza clienti.

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