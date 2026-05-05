ANSA: Nuove opzioni di accesso ai contenuti per chi non accetta i cookie

ANSA introduce l'abbonamento 'Consentless' e nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie di profilazione e tracciamento, offrendo flessibilità e rispetto della privacy.
L' ANSA introduce nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e di tracciamento. Per coloro che desiderano continuare a fruire appieno dell'offerta informativa dell'agenzia, senza acconsentire al tracciamento dei propri dati, è disponibile l'abbonamento ' Consentless ', proposto a un costo particolarmente vantaggioso.
Questa opzione permette di superare le limitazioni imposte dalla scelta di non accettare i cookie, garantendo un accesso continuativo ai contenuti premium di ANSA.it. In alternativa, gli utenti possono optare per uno dei piani di abbonamento standard, che offrono ulteriori vantaggi e funzionalità. Per gli utenti che preferiscono non abbonarsi, ma desiderano comunque accedere a una parte dei contenuti, ANSA offre un servizio base gratuito.
Questo servizio consente la visualizzazione di tutti i titoli del sito e l'accesso a 10 articoli completi ogni 30 giorni. Tuttavia, una volta raggiunto questo limite, sarà necessario attendere il successivo periodo di 30 giorni per poter leggere altri contenuti. Un pop-up informativo avviserà gli utenti quando si avvicineranno al termine del periodo di accesso gratuito, ricordando loro le opzioni disponibili per continuare a fruire dei contenuti ANSA.it senza limitazioni.
La scelta di accettare i cookie di profilazione e di tracciamento, invece, permette di accedere a tutti i titoli e a 10 contenuti ogni 30 giorni tramite il servizio base, offrendo una maggiore flessibilità rispetto alla sola visualizzazione dei titoli. L'ANSA sottolinea l'importanza della trasparenza e del rispetto della privacy degli utenti.
L'utilizzo dei cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, previo consenso esplicito, consente all'agenzia e a 750 terze parti selezionate di raccogliere ed elaborare dati personali per finalità specifiche, tra cui la personalizzazione di annunci e contenuti, la valutazione dell'interazione con essi, la conduzione di ricerche di mercato e il miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi offerti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei cookie e sulle opzioni disponibili, gli utenti possono consultare la informativa completa disponibile sul sito ANSA.it oppure contattare il servizio di assistenza clienti al numero verde 800 938 881.
Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Parallelamente a queste novità riguardanti l'accesso ai contenuti online, ANSA riporta anche notizie dal mondo della cultura, come l'evento in passerella al Metropolitan Opera House, dove il bianco del marmo e il rosso del sangue hanno dominato la scena, suggerendo un contrasto cromatico suggestivo e simbolico.
Questa diversità di informazioni riflette l'ampio spettro di interessi coperti dall'agenzia, che spazia dall'informazione digitale alla cronaca culturale. L'ANSA si impegna a fornire un servizio informativo completo e accessibile a tutti, rispettando al contempo le scelte individuali in materia di privacy e protezione dei dati personali. L'introduzione dell'abbonamento 'Consentless' rappresenta un passo significativo in questa direzione, offrendo agli utenti una soluzione concreta per continuare a fruire dei contenuti premium senza compromettere la propria privacy
ANSA Cookie Privacy Abbonamento Contenuti Online Tracciamento Profilazione Consentless Servizio Base Numero Verde Assistenza Clienti Metropolitan Opera House
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Guardie svizzere, tra superlavoro e nuova caserma in stand-byIl 6 maggio giurano le nuove reclute, ci sarà anche il Papa (ANSA)
Read more »
ANSA.it introduce l'abbonamento 'Consentless' per chi rifiuta i cookieANSA.it offre un abbonamento a basso costo per chi non accetta i cookie di profilazione, con accesso limitato ai contenuti. In alternativa, è possibile scegliere un altro abbonamento o accettare i cookie per leggere 10 articoli al mese. Il servizio clienti è disponibile per ulteriori informazioni.
Read more »
Forum ANSA con il direttore dell'Agenzia delle Entrate CarboneDiretta streaming dalle 14 su ANSA.it. Dalla precompilata al nuovo fisco, i temi sul tavolo (ANSA)
Read more »
Overshoot day, i consumi sopra le nostre possibilità (naturali)ANSA - di Corrado Chiominto. (ANSA)
Read more »
Corsa alla precompilata, in 3 giorni 1,6 milioni di accessiCarbone al Forum ANSA: 'È una storia di fiducia, punto a ridurre il contenzioso' (ANSA)
Read more »
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate al Forum AnsaBoom di accessi alla precompilata, Carbone: 'Va incontro ai contribuenti' (ANSA)
Read more »