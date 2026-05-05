ANSA: Nuove opzioni di accesso ai contenuti per chi non accetta i cookie

ANSA introduce l'abbonamento 'Consentless' e nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che non accettano i cookie di profilazione e tracciamento, offrendo flessibilità e rispetto della privacy.

L' ANSA introduce nuove modalità di accesso ai contenuti per gli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e di tracciamento. Per coloro che desiderano continuare a fruire appieno dell'offerta informativa dell'agenzia, senza acconsentire al tracciamento dei propri dati, è disponibile l'abbonamento ' Consentless ', proposto a un costo particolarmente vantaggioso.

Questa opzione permette di superare le limitazioni imposte dalla scelta di non accettare i cookie, garantendo un accesso continuativo ai contenuti premium di ANSA.it. In alternativa, gli utenti possono optare per uno dei piani di abbonamento standard, che offrono ulteriori vantaggi e funzionalità. Per gli utenti che preferiscono non abbonarsi, ma desiderano comunque accedere a una parte dei contenuti, ANSA offre un servizio base gratuito.

Questo servizio consente la visualizzazione di tutti i titoli del sito e l'accesso a 10 articoli completi ogni 30 giorni. Tuttavia, una volta raggiunto questo limite, sarà necessario attendere il successivo periodo di 30 giorni per poter leggere altri contenuti. Un pop-up informativo avviserà gli utenti quando si avvicineranno al termine del periodo di accesso gratuito, ricordando loro le opzioni disponibili per continuare a fruire dei contenuti ANSA.it senza limitazioni.

La scelta di accettare i cookie di profilazione e di tracciamento, invece, permette di accedere a tutti i titoli e a 10 contenuti ogni 30 giorni tramite il servizio base, offrendo una maggiore flessibilità rispetto alla sola visualizzazione dei titoli. L'ANSA sottolinea l'importanza della trasparenza e del rispetto della privacy degli utenti.

L'utilizzo dei cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, previo consenso esplicito, consente all'agenzia e a 750 terze parti selezionate di raccogliere ed elaborare dati personali per finalità specifiche, tra cui la personalizzazione di annunci e contenuti, la valutazione dell'interazione con essi, la conduzione di ricerche di mercato e il miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi offerti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei cookie e sulle opzioni disponibili, gli utenti possono consultare la informativa completa disponibile sul sito ANSA.it oppure contattare il servizio di assistenza clienti al numero verde 800 938 881.

Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Parallelamente a queste novità riguardanti l'accesso ai contenuti online, ANSA riporta anche notizie dal mondo della cultura, come l'evento in passerella al Metropolitan Opera House, dove il bianco del marmo e il rosso del sangue hanno dominato la scena, suggerendo un contrasto cromatico suggestivo e simbolico.

Questa diversità di informazioni riflette l'ampio spettro di interessi coperti dall'agenzia, che spazia dall'informazione digitale alla cronaca culturale. L'ANSA si impegna a fornire un servizio informativo completo e accessibile a tutti, rispettando al contempo le scelte individuali in materia di privacy e protezione dei dati personali. L'introduzione dell'abbonamento 'Consentless' rappresenta un passo significativo in questa direzione, offrendo agli utenti una soluzione concreta per continuare a fruire dei contenuti premium senza compromettere la propria privacy





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